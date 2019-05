Drillerier på sidste skoledag gik over gevind, da en stor flok efterskoleelever fra Oure Efterskole smadrede vinduer og antændte romerlys på naboskole.

Det får konsekvenser for 15 elever på Oure Efterskole, at de natten til mandag udøvede hærværk på Vejstrup Efterskole. De to skoler ligger under to kilometer fra hinanden.

De er nemlig sendt hjem fra skolen på det, der kaldes "en tænker".

Det sker efter, at en større gruppe på mellem 100 og 150 hætteklædte elever valgte at storme naboskolen, hvor de smadrede ruder og antændte romerlys, som satte gang i skolens brandalarmer.

Ifølge forstander på Oure Efterskole, Carsten Petersen, er drillerier mellem de to skoler normale. Men denne episode tager han stærk afstand fra.

»Det her er stukket af i forhold til, hvad vi overhovedet havde kunnet forestille os,« fortæller han til DR Fyn.

Ifølge ham er det en mindre gruppe elever, der har stået bag selve hærværket, og det er altså dem, det nu har fået konsekvenser for.

»Eleverne er sendt hjem, så vi kan lave en reel afklaring af, hvad der er sket. Vi har haft flere medarbejdere, der har siddet morgen til aften for at udrede, hvad der er sket,« siger Carsten Petersen.

Derfor siger han, at antallet af elever, der er sendt hjem, kan stige, i takt med at der kommer mere klarhed over situationen.

Berørte elever

På Vejstrup Efterskole er eleverne dybt berørte af situationen, fortæller forstander Michael Bjørn.

»Vores elever har følt sig krænkede, og det har de bestemt også haft grund til. Det har været voldsomt, at der pludselig kommer 100-150 hætteklædte eller tildækkede personer ind, hvor de bor.«

At rivaliseringen mellem de to skoler er gået så vidt, overrasker Carsten Petersen.

»Vi har aldrig set det før, og vi er overraskede. Men vi lægger os fladt ned. Vi har ikke været gode nok til at styre vores elever, og ansvaret ligger hos os,« siger han til DR Fyn.

Den anger møder Michael Bjørn da også.

»Det har ikke været nødvendigt at banke i bordet, for de (Oure, red.) er jo så kede af det her.«

»Når det her er faldet til ro, så skal vi tale om, hvordan vi undgår en lignende situation,« siger han til DR Fyn.

Episoden er blevet meldt til Fyns Politi.