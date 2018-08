Det blæser voldsomt i rød blok. Så kraftigt, at det hvirvler op med statsministerkandidater og ultimative krav. Men Mette Frederiksen skal bare stå fast på den fastlagte kurs om at danne en ren S-regering efter næste valg, for når valgnatten er omme, er der ikke så meget at rafle om: Enten bliver Mette Frederiksen statsminister for en ren S-regering, eller også fortsætter Løkke som statsminister. Sådan lyder analysen fra socialdemokraternes nestor, Ritt Bjerregaard.

»Lige nu kører der en profileringskamp mellem partierne i rød blok, hvor både Enhedslisten og Alternativets partiledere har meldt sig som statsministerkandidater, og De Radikale kommer med ultimative krav. Det handler alene om at få mediedækning, og det har de jo så også fået. Hvis jeg var Mette Frederiksen, ville jeg tage det helt roligt, for det er et forudsigeligt forløb frem mod valget,«siger Ritt Bjerregaard.

Hun kalder den radikale partileder, Morten Østergaards, udmelding om, at han kun vil bakke op om Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun underskriver en pagt, der lægger afstand til DFs politik og dermed indbefatter lempelser af udlændingepolitikken og øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft, for 'desperat'.

»De Radikales styrke har normalt været, at de har kunnet forhandle i de situationer, der opstod. Men Østergaard har låst sig selv mere og mere fast,« siger hun og tilføjer:

»Men det har Mette Frederiksen allerede taget bestik af. Det er jo derfor, hun meget klart har meldt ud, at hun går til valg på at danne en ren S-regering. Det skal hun bare stå fast på. Ikke mindst fordi Socialdemokratiet ikke kan give køb på udlændingepolitikken. Nu skal hun bare lade dem (Ø, Å og B, red.) more sig og koncentrere sig om Socialdemokratiets politik. Hun kan godt vinde noget på at hæve sig op over det her og fremstå som en mere regulær politiker med fokus på indholdet.«