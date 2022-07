Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For 61-årige Rita Hagmann og hendes mand blev rejsen til årets sommerferiedestination forlænget med næsten halvanden dag.

»Det tog i hvert fald lidt tid at komme frem,« fortæller en grinende Rita, da B.T. fanger hende på telefonen i det sydfranske.

Da Rita og hendes mand fredag i sidste uge skulle flyve til Nice, stod de i en lang kø for at komme gennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn.

Men da parret endelig kom ind på den anden side, modtog Rita en mail fra SAS, der fik rejseplanerne til at styrte i grus knap tre timer før afgang.

For 61-årige Rita Hagmann tog det næsten to døgn at komme fra København til Frankrig. Foto: Privatfoto Vis mere For 61-årige Rita Hagmann tog det næsten to døgn at komme fra København til Frankrig. Foto: Privatfoto

»Klokken 13.11 modtager jeg en besked om, at vores fly til Nice 16:45 er aflyst,« siger Rita og fortsætter:

»Jeg tænker bare: Det er bare løgn. De kan da ikke lade mig komme igennem sikkerhedstjekket og så aflyse flyet.«

Aflysningen betød, at Rita og hendes mand måtte stille sig hen til SAS' servicecenter, trække et nummer og vente fire timer i kø for at komme til.

»Stemningen var presset. Der var flere folk, der brød helt sammen og græd. Der var kun seks medarbejdere til at hjælpe os allesammen,« fortæller Rita, der til sidst fik ombooket sine billetter til næste dag.

En ombooking, der betød, at parret måtte flyve til Stockholm, vente to timer og så flyve videre til Nice.

»Vi var fremme kl. 23.00 lørdag aften, men skulle vi have et direkte SAS-fly, ville vi først kunne komme onsdag,« tilføjer Rita, som nu kan holde 14 dages sommerferie i det franske.

Alligevel er Rita sikker på, at hun aldrig vil flyve med SAS igen, siger hun.

Og Rita er langtfra den eneste, der har problemer med SAS-fly, der bliver aflyst i sidste øjeblik.

For 34-årige René Sig Kristensen og hans kæreste, der skulle have været med samme fly som Rita, kom beskeden, da han stod og skulle tjekke bagage ind.

»Jeg får bare besked om, at mit fly er aflyst. Klokken 13.50 får jeg besked om, at SAS har opgivet at finde et andet fly til os,« fortæller René, der stod handlingslammet i lufthavnen.

Efter flere timer i kø får han at vide, at hans 7500 kroner dyre flybilletter er tabt, og ferieplanerne er røget i vasken.

For 34-årige René Sig Kristensen røg ferieplanerne i vasken, da SAS aflyste hans fly til Nice. Vis mere For 34-årige René Sig Kristensen røg ferieplanerne i vasken, da SAS aflyste hans fly til Nice.

»Vi kunne klage eller lave et udlæg for nye flybilletter til knap 16.000 kroner med Air France, som SAS samarbejder med. De tilbød faktisk også at ombooke os til om torsdagen, men det giver jo ingen mening, når vi skal hjem om søndagen,« siger René, der måtte gå tomhændet hjem fra Københavns Lufthavn.

I stedet for den planlagte uges ferie til Nice vælger René og hans kæreste at begive sig ud på en 27 timer lang og godt 4000 kroner dyr togtur til Italien for at være sammen med noget familie.

Men parret er stærkt utilfredse med SAS' håndtering af sagen.

»Vi kan sige tak til DSB, men SAS' service har været chokerende ringe,« siger René.

Har du oplevet, at dit SAS-fly er blevet aflyst?

Hos SAS lyder forklaringen, at Rita og Renés fly mod Nice blev aflyst, fordi der var mangel på personale.

»Vi måtte aflyse flyet, fordi vi manglede personale, og så snart vi opdagede det, sørgede vi for at sende en besked ud til de rejsende,« siger Camilla Runberg fra SAS' kommunikationsafdeling.

Men I vælger at aflyse flyet tre timer før afgang. I må da have vidst tidligere på dagen, at der var sygdom eller mangel på personale?

»Vi får engang imellem sene sygemeldinger, og når vi gør, skynder vi os at sende besked ud til vores kunder. Desuden er mange ude at rejse efter corona, hvilket betyder, at vi har stor personalemangel. Vi beklager selvfølgelig for den sene udmelding.«

SAS oplyser til B.T., at lørdag 2. juli er fire fly i Danmark blevet aflyst, mens meldingen søndag formiddag lyder på to aflyste flyafgange.

Mandag har SAS-piloterne indledt en strejke efter, at forhandlingerne om en ny overenskomst brød sammen i Stockholm.