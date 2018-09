En øget risikovillighed på ejendomsmarkedet og i bankerne får nu det Systemiske Risikoråd til at reagere. De ser tegn på en ny finanskrise.

»Risikoen for et tilbageslag er steget på mellemlangt sigt i lyset af geopolitiske spændinger, protektionisme samt risiko for pludselige rentestigninger og fald i finansielle aktivpriser,« skriver Risikorådet i en pressemeddelelse.

Det er især konkurrence om kunderne bankerne imellem, der får det Systemiske Risikoråd til at rynke på brynene.

Rådet fremhæver, at flere banker har en kraftig vækst i udlån, og at nogle banker er begyndt at slække på standarderne for kreditvurderingen, når de låner penge ud.

Nationalbankdirektør Lars Rohde er også formand for det Systemiske Risikoråd. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Nationalbankdirektør Lars Rohde er også formand for det Systemiske Risikoråd. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det betyder blandt andet, at stadig flere kunder i en sårbar økonomisk situation får bevilget lån.

Situationen får Risikorådet til at foreslå, at bankerne skal pålægges større krav om, hvor mange penge de skal have lagt til side for at polstre sig til en finanskrise.

I dag er kravet 0,5 procent, det skal øges til 1 procent og senere 1,5 procent.

Det er i sidste ende erhvervsministeren og regeringen, der skal udstikke kravet til bankerne. Politikerne er indstillet på straks at følge Risikorådets opfordringer, skriver de i pressemeddelelsen.