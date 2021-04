Der er ikke grund til at rengøre og afspritte overflader og dørgreb i overdreven grad, siger danske eksperter.

Danske eksperter konkluderer ud fra studier fra USA og Storbritannien, som har undersøgt muligheden for kontaktsmitte, at der ikke er nogen grund til overdreven rengøring og afspritning af eksempelvis overflader og dørgreb.

Det skriver Jyllands-Posten.

Kontaktsmitte er muligheden for at få covid-19, fordi virus har lagt sig på en overflade, som man rører ved og derefter putter fingrene i mund eller næse.

Et af studierne kommer fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), og det nedtoner faren ved at blive smittet via kontaktflader.

Det mener professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan er korrekt.

- Jeg er helt enig i, at vi herhjemme også skal melde ud, at smitterisikoen fra overflader er meget mindre end fra luftbåren smitte. Vi kan derfor godt overveje at nedjustere overfladerengøring til et før pandemi-niveau de fleste offentlige steder, siger han til avisen.

Professor Jan Pravsgaard Christensen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet siger til avisen, at "den voldsomme trang til at afspritte overflader, kontakter og dørgreb kan vi drosle ned".

CDC har selv ændret retningslinjerne for rengøring af overflader efter at have konstateret, at risikoen for at blive smittet efter at have rørt en overflade med virus er mindre end 1 af 10.000 ifølge The New York Times, skriver Jyllands-Posten.

De to professorer understreger, at man stadig skal vaske hænder og gøre rent, og at høj hygiejne stadig er vigtigt.

Det er i stedet smitte via dråber og mikrodråber, der er afgørende. Og afstand og mundbind er måden, man skal reducere smitten.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi. Han mener, at der har været en "fejlagtig overbetoning af kontaktsmitterisikoen herhjemme".

/ritzau/