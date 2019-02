Den forhøjede koncentration af nitrat i grundvandet kan hænge sammen med Landbrugspakken, mener forskere.

For første gang i en årrække stiger koncentrationen af kræftfremkaldende nitrat i vandet lige under markerne.

Og ligeså er andelen af prøver i det øvre grundvand, som overskrider grænseværdien for nitrat i drikkevand, vokset de seneste to år.

Det skriver Ingeniøren på baggrund af endnu ikke publicerede data fra Aarhus Universitet og Geus, som indgår i de årlige rapporter om dansk vandmiljø.

Hidtil har debatten om landbrugets brug af kvælstofgødning handlet om risikoen for iltsvind i fjorde og indre farvande.

Men mængden af nitrat i grundvandet hænger også tæt sammen med brug af gødning.

Den nye opgørelse fra Geus viser, at cirka 80 procent af prøverne af det øvre grundvand under sandede jorder indeholder mere end de 50 milligram nitrat per liter, som er grænseværdien. På lerjorder er problemet ikke så stort.

Nitratkoncentrationen falder i det dybere grundvand, som vandværkerne borer efter, fordi nitratet er længere om at nå derned.

- Kvælstoffet kommer fra landbruget, og de værdier, vi måler i dag i det øvre, iltede grundvand, er sandsynligvis effekten af, hvad der er sket før Landbrugspakken, siger seniorforsker i Geus Birgitte Hansen.

Landbrugspakken trådte i kraft i 2016 og tillod markant mere kvælstofholdig gødning på markerne. Det ses i målinger af nitrat i vandet lige under markerne.

Her er der en "væsentligt højere koncentration af nitrat", fortæller seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen fra Aarhus Universitet.

- Det hænger sammen med Landbrugspakken og det ekstra kvælstof, som er blevet brugt efter Landbrugspakken, siger hun.

I vandværkernes organisation, Danva, påpeger seniorkonsulent Claus Vangsgård, at udviklingen går direkte imod fremskrivningerne.

- Vi kommer til at forholde os til nitrat, hvis udviklingen fortsætter, siger Claus Vangsgård til Ingeniøren.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

/ritzau/