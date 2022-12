Lyt til artiklen

Når arbejdsgiver og lønmodtager ikke kan blive enige om overenskomsten, resulterer det i en arbejdskonflikt.

Og risikoen for sådanne konflikter mellem de to partere er markant højere nu end set i mange år.

Sådan lyder en nedslående forudsigelse fra forskningscenteret FAOS ved Københavns Universitet, skriver Finans.

Den vurdering er Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, enig i, fortæller han til mediet:

»Vi står overfor en historisk svær overenskomstfornyelse. Lønmodtagerne har for første gang i mange år oplevet, at reallønnen er faldet.«

»Det er svært at se, at forhandlerne kan lande en aftale med lønstigninger, der redder reallønnen, og spørgsmålet er, om de kan finde noget som helst andet, der kan kompensere for det,« siger han til Finans.

Ifølge FAOS analyse af forligsmuligheder under høj inflation vil det altdominerende emne op til de kommende overenskomtforhndlinger være løn.

Det skyldes, at forhandlinger finder sted i en tid med den højeste inflation gennem 40 år, og at danskernes realløn er faldet markant i 2022.

B.T. skrev i august, at danskernes realløn er styrtdykket i et omfang af historiske dimensioner.

Vi skal helt tilbage til 1950 for at finde et fald i reallønnen, der matcher det, Danske Bank forventer i 2022.

Reallønnen falder, når priserne stiger hurtigere end lønningerne, og idet Danske Bank forventer en inflation på 7,5 procent, og at lønningerne vil stige med 3,7 procent i 2022, giver det et reallønstab på hele 3,8 procent.

Dermed kan du få mindre for dine penge – og der kan gå en rum tid, før udviklingen vender.