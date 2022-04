»Dette forhold er især kritisk, når der er tale om chokoladeprodukter markedsført direkte til børn.«

En række chokolade-produkter af mærket Kinder bliver i øjeblikket – her kort før påske - kaldt tilbage, da der er risiko for smitte med salmonella.

Og det er noget, man skal tage alvorligt, hvis man har købt et eller flere af de berørte produkter (som du kan se en oversigt over i faktaboksen).

Disse produkter kaldes tilbage Kinder Surprise

Nettoindhold: 20g

EAN 40084107

Alle partier med bedst før-datoer mellem 26.02.2022 og 03.01.2023

EAN 54088191

Alle partier med bedst før-datoer mellem 26.02.2022 og 03.01.2023



Kinder Surprise

Nettoindhold: 20g x 3 pakker

EAN 4008400240329

Alle partier med bedst før-datoer mellem 26.02.2022 og 03.01.2023

EAN 8000500026731

Alle partier med bedst før-datoer mellem 26.02.2022 og 03.01.2023



Kinder Surprise Maxi

Nettoindhold: 100g

EAN 4008400231327

Alle partier med bedst før-datoer frem til 21.08.2022



Kinder Maxi Surprise Pink

Nettoindhold: 100g

EAN 4008400230825

Alle partier med bedst før-datoer frem til 21.08.2022



Kinder Maxi Surprise Natoons

Nettoindhold: 100g

EAN 8000500247914

Alle partier med bedst før-datoer frem til 21.08.2022



Kinder Maxi Surprise Christmas, Pink

Nettoindhold: 100g

EAN 4008400231723

Alle partier med bedst før-datoer frem til 20.08.2022



Kinder Schokobons Halloween

Nettoindhold: 200g

EAN 8000500247808

Alle partier med bedst før-datoer frem til 28.02.2022



Kinder Schokobons

Nettoindhold: 125g

EAN 5413548280189

Alle partier med bedst før-datoer mellem 12.01.2022 og 19.11.2022



Kinder Schokobons

Nettoindhold: 46g

EAN 4008400284620

Alle partier med bedst før-datoer mellem 12.01.2022 og 19.11.2022



Kinder Mini Eggs

Nettoindhold: 100g

EAN 4008400282121

Alle partier med bedst før-datoer frem til 21.08.2022

For forekomst af salmonella i chokolade 'er særligt kritisk', oplyser Fødevarestyrelsen i tilbagekaldelsen:

»Salmonellabakterier findes normalt i tarmen hos dyr og kan derfra – via for eksempel gødning eller forurenet vand – komme på vegetabilske produkter som for eksempel kakao, der så efterfølgende anvendes i fremstillingen af chokoladeprodukter,« lyder det:

»Forekomst af salmonella i chokolade er særligt kritisk, da det høje fedtindhold i chokoladen vil være en beskyttende faktor for salmonellabakterier ved passagen gennem mavesyren.«

Det betyder i sidste ende, at der er risiko for, at selv få salmonellabakterier i chokoladen vil have en større chance for at passere maven uskadt og derefter kunne forårsage en infektion i tarmsystemet.

»Dette forhold er især kritisk, når der er tale om chokoladeprodukter markedsført direkte til børn,« lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du har købt et eller flere af de berørte produkter, råder Fødevarestyrelsen til, at du enten leverer det tilbage til den butik, hvor du har købt det – eller smider det ud.