Sygeplejersker og social- og sundhedspersonale på hjemmebesøg frygter at smitte ældre borgere med coronavirus.

Det skaber uro og bekymring hos læger, sygeplejersker og social- og sundhedspersonale, at der kan være udsigt til mangel på håndsprit og ansigtsmasker, hvis coronaudbruddet fortsætter længe endnu.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, fortæller, at særligt sygeplejersker på hjemmebesøg frygter at smitte særligt ældre borgere med coronavirus.

- Man går i et ingenmandsland. Alle andre får besked på holde sig på to meters afstand, fordi man betragter alle som smittebærere. Men når man skal hjælpe ældre borgere med at give dem sondemad eller medicin, så kommer man jo meget tættere på, siger hun.

Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, siger, at bekymringen er stor.

Det er særligt, fordi social- og sundhedspersonale er den gruppe, som er tættest på borgerne.

- Vores medlemmer frygter mest, at de kommer til at bære smitten rundt til de mennesker, som de besøger. Et FOA-medlem besøger lutter gamle mennesker, og de besøger op mod ti på en dag, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Hos Lægeforeningen, der er interesseorganisation for landets læger, er der også bekymring at spore hos formand Andreas Rudkjøbing.

- Problemet er, at vi har brug for de her værnemidler for at undgå smitte hos læger og sygeplejersker og selvfølgelig også for at undgå at smitte patienterne. Det er afgørende for en sikker behandling.

- Vi har set i nogle af de andre lande, der er hårdt ramt af coronavirus, at sygdom i sundhedspersonalet er en af de allerstørste udfordringer, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket i kontakt med danske virksomheder for at skaffe flere værnemidler fra udlandet, der kan transporteres hurtigt til Danmark, og for at sætte gang i yderligere produktion af værnemidler herhjemme.

/ritzau/