»Advarsel!«.

Sådan skriver Sikkerhedsstyrelsen på Twitter og tilbagekalder i samme ombæring et produkt til babyer - en såkaldt babynest, som de små væsner kan ligge blødt i.

Der er nemlig kvælningsfare forbundet med produktet 'Boppy Hug & Nest'.

»Sikkerhedsstyrelsen har modtaget underretning om, at der er mangler ved produktet,« skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Det er producenten, Artsana, der oplyser, at der er risiko for kvælning, hvis sikkerhedsanvisningen til produktet ikke følges.

De er godt nok ikke bekendt med skader, hvis man bruger produktet korrekt, »men for at undgå risikoen for kvælning skal forbrugerne straks stoppe med at bruge produktet og kontakte salgsstedet for hjælp og refusion.«

Det drejer sig om følgende varenumre: