Advarslen om kødannelsen er ovre.

Derfor må der igen køres 110 km/t over broen.

Tidligere i dag har der været afholdt broløb, hvor broen kun har været delvist åben for trafik, da løbet er foregået i den ene side af broen.

I forbindelse med løbet har Sund og Bælt oplyst, at der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i cirka 20 minutter, mens trafikken omlægges.

Og dette fik Sund og Bælt ret i. I en periode var hastigheden derfor sat ned til 80 km/t, mens køen blev afviklet.

»Der har været tæt trafik i østgående retning, så nu er der kø på Fyn siden. Der er altså mange biler på broen lige nu,« oplyser Martin Jensen, trafikleder ved Sund og Bælt.

Køen er nu overstået og hastigheden er igen 110 km/t.

Det oplyser Sund og Bælt på twitter.