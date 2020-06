Sidste søndag lukkede politiet ned for Bork Havn Kræmmermarked, da de mente, at forsamlingsforbuddet ville blive overtrådt.

En uge senere inviterer arrangørerne af markedet igen folk til at komme forbi og gøre en god handel.

Det skriver TV Midtvest.

Normalvis er der 70 stande på markedet, men arrangørerne har valgt, at det kun er de 25-30 faste kræmmere, der må sætte boder op over den 40.000 kvadratmeter store plads denne søndag.

Winnie Elbæk der er en af arrangørerne bag markedet har allerede fra morgenstunden været i kontakt med politiet, der kunne fortælle hende, at der kun må være 50 personer til stede på markedet, og her tæller de 25-30 kræmmere med.

Men det giver ingen mening, ifølge Winnie Elbæk. Hun mener ikke, at det kan være rimeligt, når folk må stille op alle andre steder i landet undtagen i Midt- og Vestjyllands politikreds.

I et opslag på Facebook i torsdags anerkender Midt- og Vestjyllands Politi da også, at reglerne er lidt uklare.

»Når det ikke er helt firkantet, hænger det blandt andet sammen med, at man er nødt til at vurdere karakteren af det enkelte marked og blandt andet kigge på, hvor mange, der kan forventes at dukke op til det. Politiet har ikke mulighed for på forhånd at godkende loppe- og kræmmermarkeder,« skriver politiet.

På markedspladsen har man sat spritbeholdere op over det hele, og Winnie Elbæk mener selv, at de holder reglerne.

»Det er fuldstændig galimatias og grotesk, at vi kun må være 50 personer på den store plads. Den anden dag havde Ringkøbing-Skjern Kommune inviteret flere hundrede personer til at åbne Naturkraft, og der må være 500 til et bryllup og til fodbold. Vi føler, politiet har set sig sure på os,« siger Winnie Elbæk.

En overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan ende med en bøde på 2.500 kroner til de fremmødte kræmmere. Arrangørerne kan se frem til en bøde på 10.000 danske kroner.

Det er dog en bøde, som Winnie Elbæk gerne tager, da det nu er blevet en principsag for hende.

Bork Havn Kræmmermarked åbnede klokken 10:00.