Gruppen ASMLA afviser at have særlige forbindelser til Saudi-Arabien. Talsmand trykkede hånd med konge i 2016.

Talsmanden for den iranske gruppe i Ringsted, der er centrum for en diplomatisk krise mellem Danmark og Iran, har afvist at have særlige relationer til Saudi-Arabien.

Men billeder fra september 2016 viser talsmand Yaqoub al-Tostari give hånd til den saudiarabiske konge, Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Det skriver Politiken.

I september blev gruppen landskendt efter en politijagt, hvor en stor del af Danmark blev lukket ned.

Regeringen i Teheran har anklaget al-Tostaris gruppe ASMLA for at være en terrororganisation i ledtog med ærkefjenden Saudi-Arabien.

En anklage, Yaqoub al-Tostari flere gange har afvist med, at ASMLA ikke har nogen særlige relationer til Saudi-Arabien.

Mødet med Saudi-Arabiens øverste ledere er opsigtsvækkende, siger flere eksperter i saudiarabiske og iranske forhold til Politiken.

Det finder sted i den periode, hvor Saudi-Arabien ændrede strategi for at inddæmme Iran.

Det forklarer Ali Vaez, leder af Iran-afdelingen hos researchinstituttet Crisis Group.

- Det er næppe tilfældigt, at ASMLA netop det år blev inviteret til Saudi-Arabien, i øvrigt sammen med andre iranske modstandsbevægelser, såsom kurderne og balusherne. Netop i 2016 formulerede kronprins Mohammed Bin Salman en ny strategi om at flytte kampen inden for Irans grænser ved at styrke etniske og sekteriske konflikter i landet, siger han.

Mødet sår tvivl om al-Tostaris påstande om, at ASMLA i Ringsted ikke har et særligt forhold til Saudi-Arabien.

Det vurderer Fanny Agerschou-Madsen, ekstern lektor på Københavns Universitet og tidligere underviser for sprogofficererne på Forsvarsakademiet i saudiarabiske forhold.

- Det er meget stort at blive inviteret til Kong Salmans palads under hajjen. Og set fra et politisk perspektiv er det klart, at kongen ikke inviterer en tilfældig dansk talsperson fra en eller anden ligegyldig gruppering ind. Det siger noget om ASMLA's strategiske betydning for Saudi-Arabien, siger Agerschou-Madsen.

Yaqoub al-Tostari bekræfter over for Politiken, at han i 2016 var personligt inviteret til Kong Salmans palads som en af 50-80 pressefolk fra Europa.

Han forklarer, at Saudi-Arabiens informationsministerium betalte turen, selv om al-Tostari flere gange har benægtet at have modtaget økonomisk støtte fra Saudi-Arabien.

- Men det er fuldstændig rutine. Hvis du følger med i hajjen, så inviterer Saudi-Arabiens ministerier hvert år folk ned. Det har ikke noget at gøre med støtte eller ikke støtte. Det sker hvert år, siger Yaqoub al-Tostari.

Hajj er navnet på den muslimske pilgrimsfærd til Mekka.

Yaqoub al-Tostari er ikke ASMLA-talsmandens rigtige navn. Han er i øjeblikket sigtet for at have hyldet terror af dansk politi.

/ritzau/