Siden en Danish Crown-medarbejder i Ringsted for lidt over en uge siden blev smittet af corona, har virussen spredt sig så hastigt i den midtsjællandske kommune, at den lige nu indtager en ærgerlig førsteplads som det sted i Danmark med flest nye bekræftede smittetilfælde.

»Det er et wake-up call for os alle sammen. Smitten er stadig iblandt os, den er farlig og spreder sig hurtigt. Vi skal passe på os selv og hinanden,« lyder det fra borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten (V).

Corona-situationen så ellers ud til at være under kontrol i Ringsted, da en polsk slagteriarbejder pludselig fik vendt op og ned på det hele og hurtigt fik smittet flere af sine kollegaer, så de seneste tal nu lyder på 62 smittede på fabrikken, hvor man indtil videre har fået testet 600 af slagteriets 900 medarbejdere.

Ifølge Berlingske kom det derudover frem torsdag, at en medarbejder på et lokalt plejecenter også var testet positiv for coronavirus, hvilket har medført, at at alle plejehjem og botilbud i Ringsted Kommune nu er lukket for besøg de næste 14 dage.

Danish Crown slagteriet i Ringsted, onsdag den 29. juli 2020.Danish Crown har opdaget coronavirus hos flere medarbejdere på sit slagteri i Ringsted. Tirsdag fortalte virksomheden, at tre medarbejdere på slagteriet var blevet testet positive for virusset. Onsdag kan virksomheden fortælle, at der nu er mindst 15 smittede. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danish Crown slagteriet i Ringsted, onsdag den 29. juli 2020.Danish Crown har opdaget coronavirus hos flere medarbejdere på sit slagteri i Ringsted. Tirsdag fortalte virksomheden, at tre medarbejdere på slagteriet var blevet testet positive for virusset. Onsdag kan virksomheden fortælle, at der nu er mindst 15 smittede. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at det nu sker i Ringsted, men vi vidste alle sammen, at corona ville blomstre op igen rundt omkring. Nu er det sket i Ringsted, så nu gør vi alt for at opspore og inddæmme smitten, så godt vi kan,« fortæller borgmester Henrik Hvidesten til B.T.

Han mener, at det er tilfældigt, at det lige nu er Ringsted, der er hårdt ramt, og henviser til, at man før udbruddet kun havde et til to smittetilfælde om ugen.

Men nu er situationen en helt anden, og derfor vil der fra den kommende uge blive opstillet ekstra testcentre.

»Vi gør det så hurtigt, som vi kan. I den her uge har vi været i dialog med Region Sjælland og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi er klar, og nu skal vi bare have inddæmmet smitten, så godt vi kan,« lyder det fra borgmesteren, der tilføjer:

Ringsted kommune er ved seneste opmåling den kommune i Danmark med flest nye bekræftede smittetilfælde. Foto: SSI Vis mere Ringsted kommune er ved seneste opmåling den kommune i Danmark med flest nye bekræftede smittetilfælde. Foto: SSI

»Det risikerer at blive rigtigt alvorligt, men hvis vi alle sammen tager vores forholdsregler, så kan vi også inddæmme det.«

Frygter du, at det kommer til at eskalere yderligere?

»Jeg synes som sagt, at det her er et wake-up call til os alle sammen. At smitten er iblandt os, og derfor tager vi som kommune de forholdsregler, vi kan og fx lukker for besøgende (til plejehjem mm., red.). Jeg tænker, at vi alle sammen skal huske sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndhygiejne og om at holde afstand.«

Og du har det selv godt og er rask?

»Ja, det føler jeg i hvert fald.«

Lørdag aften skriver Ældre- og sundhedsminister Magnus Heunicki på Facebook, at en mobil testenhed er rykket til Ringsted.

'Efter konstateret smitte på slagteriet er der rykket en mobil testenhed ud, som fra i dag kan teste samtlige medarbejdere. Jeg har selv været i direkte kontakt med Danish Crown og med Fødevareforbundet NNF, og der er stærkt samarbejde om at løse situationen effektivt og trygt for de ansatte, skriver han.