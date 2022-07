Lyt til artiklen

Det er efterhånden de færreste, der ikke har stiftet bekendtskab med de famøse Soundboks-højttalere, som i en god rum tid har spillet op til dans på gader og stræder rundt i landet.

Meninger om de store, bastunge højttalere er mange. Er det hyggeligt med ekstra liv og – i særdeleshed – larm i gadebilledet, eller er det i virkeligheden bare hensynsløst, at tvangsindlægge andre til at lytte med?

31-årige Rikke Bergmann er ikke i tvivl om, hvilken side hun står på. I et debatindlæg til Politiken beskriver hun et »indædt had« til Soundboks.

»Det, der især generer mig, er at det er invasivt. Når man bevæger sig rundt i det offentlige rum, så kan man ikke vælge til eller fra. Pludselig skal man høre andres musik,« uddyber hun til B.T. og tilføjer:

Soundboks. Foto: Linda Kastrup Vis mere Soundboks. Foto: Linda Kastrup

»Jeg gider ikke høre whatever, der bliver spillet, enormt højt i toget. Hvis du gerne vil høre musik, så er earplugs opfundet. Det er skide smart.«

I hendes øjne er det direkte respektløst, når man spiller så høj musik i eksempelvis parker og på gaden.

Selv ville Rikke ikke betegne sig som særlig sart, og faktisk ynder hun også at lytte til musik, når hun skal fra A til B – dog i earplugs vel at mærke.

»Vi skal allesammen være her, men når jeg ikke engang kan høre min egen musik i earplugs, fordi andre spiller så højt, synes jeg ikke rigtig, vi giver plads til hinanden. Det er dér, jeg bliver lidt kontrær.«

Hvad mener du om soundboksen?

»Jeg synes, man skal have lov at være her og sidde og grine og larme på den måde. Man larmer jo, når man er sammen og drikker øl i en park. Det gør vi allesammen.«

Rikkes erfaring er, at når der bliver hældt procenter indenbords, bliver der ofte skruet højere op for musikken – og dermed også stemmerne, der skal forsøge at overdøve den, hvis man gerne vil føre en samtale.

Ved siden af sidder måske en anden gruppe, som vil høre noget andet musik, hvorfor de ligeledes giver lydstyrken et nøk op.

»Det bliver en kædereaktion, der gør, at det bliver uudholdeligt for alle andre, der ikke er interesseret i det,« fortæller hun.

Når man har det som Rikke og melder sig i Soundboks-debatten, er hendes oplevelse, at man ofte bliver mødt af det samme modargument fra de uenige: 'Du kan jo bare flytte på landet, hvis ikke du kan klare byens larm'.

Hertil er Rikkes svar klart:

»Jeg har ikke lyst til at bo på landet. Jeg kan godt lide byens puls og larm. Det er ikke fordi jeg synes, vi allesammen skal være stille klokken 22, og der skal gårdvagt på,« fortæller hun og slutter:

»Det virker, som om der kun skal tages hensyn til den festende del.«