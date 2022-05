Lyt til artiklen

Rikke-Marie Jacobsen har ikke kræfter i armene. Hendes ben falder sammen under hende, og det er som om, hendes hjerne og krop ikke vil samarbejde.

Hver dag lever Rikke-Marie med symptomer på, hvad der kan være tegn på sklerose. Det er svært nok i sig selv, men hun havde aldrig forventet, at hun skulle gå så længe uden afklaring.

Hun har nemlig først fået tid til scanning i slutningen af januar 2024 – altså om 20 måneder.

»Jeg troede, det var løgn, da jeg så det. Jeg læste det fem gange, fordi jeg blev ved med at tro, jeg læste forkert. Det er sindssygt hårdt at skulle vente så længe,« siger hun til B.T.

I foråret 2020 henvendte 36-årige Rikke-Marie Jacobsen sig til sin egen læge med sine symptomer. Hun fik en tid til neurolog, som hun måtte vente et halvt år på. Neurologen havde en lille mistanke om, at Rikke-Marie Jacobsen kunne have sklerose.

Derfor blev hun endnu en gang sendt videre i systemet. Hun fik først en tid på Aarhus Universitetshospital til scanning i december 2022, men den er nu rykket til januar 2024.

»Allerede ved første tid tænkte jeg, det var godt nok lang tid at vente. Men nu har jeg så fået brev om, de må rykke min scanning til 2024,« siger Rikke-Marie Jacobsen.

Rikke-Marie Jacobsen kan klage til patientkontoret, men de tager ikke imod telefoniske henvendelser, og Rikke-Marie Jacobsen måtte derfor udfylde en online formular, som der er tre-fire ugers ventetid til at få svar på. Så hun ved endnu ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre at få flyttet tiden, eller om hun bliver henvist til et privathospital.

»Jeg synes, det er uhyggeligt og egentlig fuldstændig vanvittigt. Hvis det er sklerose, kan der nå at ske meget i ventetiden,« siger hun.

Ventetiden er hård. Foruden smerter er der mange spekulationer og bekymringer.

»Det er stressende. Det er jo en alvorlig sygdom, og jeg ved, det er vigtigt at komme i behandling hurtigt for ikke at ende i en kørestol. Det er vildt frustrerende at tænke på. Det kan ikke være rigtigt, der skal gå 2,5 år fra man henvender sig, til man får en afklaring,« siger hun og uddyber:

»Der var en, der skrev til mig, at det tager 3,5 år at læse til radiograf, så jeg kan næsten nå selv at tage uddannelsen og scanne mig selv.«

Den lange ventetid på hospitalerne skyldes blandt andet mangel på radiografer, der skal fortage scanningerne. Patientkontoret har tidligere oplyst, at sygeplejerskestrejken og efterslæb efter corona giver en ventetid på cirka fire uger. Det er Region Midtjylland, der har ansvaret for de midtjyske hospitaler og for Patientkontoret.

Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen erkender, det ikke er godt nok.

»Det er ikke tilfredsstillende med de lange ventetider, absolut ikke. Det forskyder diagnostikken, og det er utrolig invaliderende for borgerne, det har jeg fuld forståelse for. Derfor har vi også indgået nye aftaler med to privathospitaler, der skal hjælpe med at lette presset på hospitalerne på den korte bane,« siger hun til B.T.