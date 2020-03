Mange danskere er nervøse i denne tid, men Rikke Lauenborg er rædselsslagen. Ikke på sine egne vegne, men på sin demente fars.

Hendes far har været kastebold i et plejesystem, der ikke anede, hvordan det skulle håndtere de demente ældre, der er smittede med covid-19. Rikkes 71-årige far er en af dem.

»Nu er min far alene på en hospitalsstue på Hvidovre Hospital, hvor der ikke er ressourcer til, at han kan få en døgnvagt på,« siger Rikke Lauenborg og fortsætter:

»Han river drop ud af kroppen, han forsøger at rejse sig, selvom han ikke kan, han tisser og bløder på gulvet og kan ikke selv tilkalde hjælp, hvis der er sker noget. Jeg frygter, at han dør af det,« siger hun.

Sundhedsstyrelsen har først tirsdag sendt opdaterede retningslinjer ud til danske plejehjem og til ældreplejen om, hvordan de skulle forholde sig til de ældre og plejekrævende, der blev smittet med coronavirus.

Det er næsten en måned efter, at det første danske tilfælde blev konstateret. Ifølge Ældresagen burde de retningslinjer være sendt ud meget før.

»Det er meget sent. Ældreplejen er jo et område, hvor nogle af de mest sårbare borgere er,« siger chefkonsulent i Ældresagen Marie Lilja Jensen og fortsætter:

»Det har desværre skabt stor usikkerhed mange steder om, hvordan man håndterer hele den situation. Vi får mange henvendelser, og der er megen angst og usikkerhed derude. Både hos personale, men også pårørende,« siger hun.

Rikke Lauenborg er netop en af de pårørende, der har oplevet den vilde forvirring og et umenneskeligt og nedslidende forløb på hendes fars plejehjem Højstruphave i Vallensbæk.

Rikkes far fik feber i søndags. Over natten udvikler det sig, og han bliver mere og mere sløj. Lægerne mistænker både blærebetændelse og covid-19, men kan ikke grundigt undersøge ham, da han i angst kæmper imod.

»Min far er ude af sig selv og vil ikke undersøges. Det tager dem fire timer. Hospitalet vil ikke lukke min mor ind, som ellers kan berolige ham,« siger Rikke Lauenborg.

Det lykkedes dog til sidst. Om mandagen får Rikkes far diagnosen coronavirus. Han har på det tidspunkt høj feber og lungebetændelse, men får besøg af sin kone, som beroliger ham lidt.

Om tirsdagen begynder et uoverskueligt bureaukratisk slagsmål.

»Hvidovre Hospital vil sende min far hjem på plejehjemmet, selvom han har covid-19. Plejehjemmet vil ikke tage imod ham. De har allerede flere ældre med feber og aner ikke, hvad de skal stille op med en dement person, der kan smitte mange flere,« siger Rikke Lauenborg.

Rikkes far bliver på Hvidovre Hospital. Han er utryg uden for sine vante omgivelser og vil ikke spise eller drikke. Han vil heller ikke spise sin medicin, som virker beroligende på ham.

»Jeg siger til dem, at min far elsker is. Kan de ikke smuldre medicinen i noget is, men det vil de ikke. Jeg tilbyder at hente is, men de kan ikke tage imod det på grund af karantænen,« siger Rikke Lauenborg.

Mens Hvidovre Hospital kæmper med Rikkes fars plejehjem i Vallensbæk om, hvem der skal passe ham, oplever Rikke, at der er stor forvirring om de ngældende regler og retningslinjer.

Hun får blandt andet at vide fra plejehjemmet, at der kommer flere og forskellige instrukser fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan en patient som hendes far skal håndteres.

»Først siger de, at de først kan modtage ham, hvis han har været symptomfri i 14 dage. Pludselig siger de så, at han skal have været symptomfri i 48 timer. Til sidst skal de så tage imod ham, selv om han stadig er syg,« siger RIkke Lauenborg, der forklarer, at hendes fars symptomer mildnes i løbet af tirsdagen.

Det tyder på, at Rikkes far skal hjem til plejehjemmet, som nu er begyndt at isolere de beboere, som udviser symptomer på coronavirus, i en særskilt afdeling. Men det sker ikke.

»Min far skal i stedet blive på Hvidovre. De har i mellemtiden oprettet en særlig afdeling for covid-19-patienter, som han skal være på. Problemet er, at han slet ikke kender personalet, min mor må ikke få adgang, og han er ude af sig selv,« siger Rikke, som i skrivende stund er dybt bekymret og ulykkelig.

Ældresagen har ikke et fuldt overblik over situationen for de ældre på danske plejehjem endnu.

»Vi får meget forskellige meldinger. Nogle steder er de gode til at håndtere det. Andre steder er de mindre gode,« siger Marie Lilja Jensen fra Ældresagen.

»Nogle steder er pårørende bekymrede for, at man ikke beskytter sig tilstrækkeligt mod virussen. Andre steder isolerer de beboerne under meget strenge forhold. Det kan også gøre dem syge på anden måde, hvis de ikke får stimuli,« siger hun og fortsætter:

»Derfor havde det hjulpet, hvis der var kommet noget information fra centralt hold lidt før, så man ikke selv skulle finde ud af, hvordan man greb det an.«

Christian Harsløf, direktør i KL, forstår de pårørendes frustration.

»Jeg kan godt forstå, at mange ældre og pårørende oplever, at det er en svær situation. Vi arbejder på højtryk i kommunerne og herunder på landets plejehjem og i hjemmeplejen, og medarbejderne yder en kæmpestor indsats og er helt nødvendige for, at vi kan give den hjælp, der er brug for,« siger han og fortsætter:

»Vi må også bare erkende, at vi står i en ekstraordinær situation, som ingen af os har prøvet før. Og dét er ikke nemt. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at alle får den hjælp, de har brug for, men vi må nok også indstille os på, at tingene vil være anderledes for en stund.«

I Vallensbæk Kommune erkender man at retningslinjerne har manglet.

»Vores oplevelse er, at der har været uklarheder omkring retningslinjerne for hjemtagelse af covid-19-patienter fra hospital til plejecentrene. Vi er af den opfattelse, at det er mærkeligt, at hospitalerne, i en situation hvor de ikke er pressede på kapacitet, udskriver covid-19-positive patienter til kommunernes plejecentre, hvor de mest sårbare borgere bor,« siger borgmester Henrik Rasmussen.

»I Vallensbæk har vi derfor valgt at etablere en sluseenhed, som fungerer som indslusningsplads for de patienter, som kommer hjem fra hospitalet,« forklarer han.

Sundhedsstyrelsen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse. Hvidovre Hospital ønsker ikke at medvirke i denne artikel.