Rikke Karlsen kan ikke gå i bad, hvis det ikke er med en håndholdt bruser. For hun vil for alt i verden ikke have vand i ansigtet.

»Jeg har det virkelig stramt med det. Den der fornemmelse af vandperler, der sidder i øjenvipperne. Jeg synes virkelig, det er ubehageligt.«

Det fortæller 44-årige Rikke Karlsen til B.T.

Hun kan slet ikke sætte sig ind i, hvordan folk bare kan gå ind under en bruser i loftet og lade vandet løbe ned ad kroppen.

Det kan hun i hvert fald på ingen måde.

»Jeg hader dem der i loftet,« siger hun.

Og sådan har hun haft det gennem hele livet. I 44 år har hun ikke haft vand i ansigtet.

Så hun har udviklet metoder til, når hun for eksempel skal have vasket hår.

»Jeg har et stort, tykt garn, og jeg lægger bare hovedet tilbage og vasker med håndbruseren og kører den langs hårgrænsen, så der ikke kommer vand ned i ansigtet,« siger Rikke Karlsen, der bor i Spentrup lige uden for Randers.

Da hun var lille havde hendes forældre et badekar, og der stod hun og bøjede sig bagud ind over karret, hver gang hun skulle vaske hår.

Og ja, hun vasker altså hår - har hun tit lyst til at sige til folk - for der er mange, der tror, hun ikke passer sin personlige hygiejne, fordi hun har vandskræk.

Hun vasker også sit ansigt. Bare ikke med vand.

»Det er egentlig lidt sjovt, fordi der er mange, der pisker det op, som om jeg har en dårlig hygiejne, men det har jo ikke noget med det at gøre. Jeg bruger bare en vådserviet i ansigtet og resten af min krop, vasker jeg ligesom alle andre,« siger hun.

Og på den måde fylder det heller ikke noget til daglig, for hun har fundet alternativer, som er blevet en del af hendes hverdag.

Det eneste sted, hvor hendes vandskræk fylder er i forhold til hendes børn.

»Jeg er bange for, jeg giver det videre til dem. Derfor har jeg, siden børnene var små, taget dem med i svømmehallen med min eksmand. Han er glad for vand, og så sidder jeg i børnebassinet. Det kan jeg godt være i vandet uden at være ved at dø af skræk.«

»Men hvis der skal leges eller sprøjtes med vand, det kan jeg ikke være med til,« siger hun.

Der er dog noget, der tyder på, Rikke Karlsens fobi over for vand snart kan være fortid.

Man kan de næste mandage følge hendes udvikling på vej mod et liv uden vandskræk i TV2-programmet ‘Havfruer på dybt vand’.