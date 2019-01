Rikke Louise Andersen valgte i 2016 at dele et billede af en mand, der havde blottet sine ædlere dele foran hendes datter.

TIden efter har været én, lang ruschebanetur, men den endte mandag formiddag, da Højesteret valgte at afvise sagen mod Rikke, der var tiltalt for at have brudt persondataloven.

Kampen for at beskytte sin datter har dog vist sig at engagere en masse andre danskere. I negativ forstand.

Rikke har nemlig modtaget et hav af ubehagelige kommentarer og beskeder, og flere af dem valgte hun tirsdag at anmelde til politiet.

Her er en af de beskeder, som Rikke har modtaget. Foto: Facebook Vis mere Her er en af de beskeder, som Rikke har modtaget. Foto: Facebook

»Nu gider jeg ikke mere. Det er ikke i orden med trusler, og det er ikke i orden, at man skal lægges for had, når man står frem i en sag,« siger Rikke Louise Andersen til B.T.

Moren er klar over, at man kan møde modgang og dele vandene, når man står frem offentligt, som hun har gjort, men det er bestemt ordlyden af enkelte beskeder, der får hende til at råbe vagt i gevær.

»Folk ønsker mig en masse ulykke. De skriver, at de håber, at mine børn kommer til skade. De skriver, at jeg er en smatso, og at jeg skal voldtages. Der er endda også en, der skrev, at han vidste, hvor jeg boede, og at han ville komme forbi og skade mig. Det er helt uforståeligt,« siger hun.

Rikke undrer sig over, hvordan man kan synes, at hun har gjort forkert i at dele billedet af blotteren, hvis man så selv efterfølgende sender ubehagelige beskeder og trusler afsted.

I 2017 stillede hun op til Vordingborg Kommunalbestyrelse for Nye Borgerlige. Dengang modtog hun også mange hadefulde beskeder, men alligevel har hun ikke vænnet sig til det.

»Det er på ingen måde rart, og jeg har ikke sovet særlig godt i nat. Når der bliver skrevet noget så personligt, tænker man, hvad de kan finde på. Ved de, hvor jeg bor?,« fortæller Rikke.

Derfor valgte hun altså tirsdag morgen at indgive en anmeldelse om trusler til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Om hun får noget ud af det? Det tvivler hun på.

»I hele den her proces er jeg ikke blevet taget særlig seriøst, så jeg har ikke det bedste forhåbning, men nu vil jeg se, hvad politiet vil gøre.«