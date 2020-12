Rikke Ganer-Tolsøe var i slutningen af sin graviditet, da hun ved en jordemoderkonsultation fik en besked om fødslen, som hun havde frygtet.

Hun fik at vide, at der på Hvidovre Hospital, hvor hun skulle føde, var krav om, at kvinden skal bære mundbind under fødslen.

På daværende tidspunkt var det allerede en udfordring for højgravide Rikke Ganer-Tolsøe at trække vejret ordentligt, når hun gik rundt med mundbindet på, og hun kunne slet ikke forestille sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at gennemføre en fødsel uden at kunne tage de dybe vejrtrækninger, som virker smertelindrende under veer.

Og Rikke Ganer-Tolsøe er langtfra den eneste gravide, som får besked om, at de skal have mundbind på under selve fødslen.

Flere kvinder, der skal føde på Hvidovre Hospital, som har landets største fødeafdeling, har fået at vide, at de skal have mundbind på under fødslen, medmindre de kan fremvise en negativ coronatest.

Dermed har flere oplevet at få en anden besked end kvinder, der skal føde andre steder i landet.

En rundspørge, som B.T. har lavet, viser, at både Region Midt, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland betragter fødende som værende indlagte patienter, og de er dermed undtaget for at bære mundbind.

Og i Region Hovedstaden, hvor Hvidovre Hospital ligger, melder regionens øvrige fødesteder om, at kvinder ikke skal bære mundbind under selve fødslen.

Men det skal de fødende altså heller ikke på Hvidovre Hospital, forsikrer chefjordemoder Dorte Dahl.

»Vi er pragmatiske, og vi ved godt, at man i aktiv fødsel med store smerter ikke kan have maske på,« siger hun.

Hvidovre Hospital har dog ikke som de to andre store fødesteder i Hovedstaden – Herlev og Rigshospitalet – klart kommunikeret ud, hvad de fødende kan forvente sig i forhold til mundbind.

Og Rikke Ganer-Tolsøe oplevede også, at forskellige jordemødre havde forskellige opfattelser af, om hun skulle bære mundbind eller ej, og det gav en række bekymringer op til fødslen.

»Det var enormt frustrerende, for jeg fik hele tiden forskellige svar, afhængig af hvem jeg talte med. En sagde, det var et krav, en sagde, at det afhang af den enkelte jordemoder, og en tredje sagde, at det skulle man ikke,« siger hun.

Chefjordemoder Dorte Dahl fortæller, at det også er hendes opfattelse, at der er forskel på, hvor meget de enkelte jordemødre bekymrer sig om smitte med coronavirus og dermed også, hvor vigtigt det er for dem, at den fødende bærer mundbind under så meget af fødslen som muligt.

»Det er en svær problemstilling, for vi skal passe på de fødende, men samtidig skal vi også passe på de jordemødre, som er særligt udsatte, og man er meget tæt på under en fødsel,« forklarer Dorte Dahl.

Hun er dog helt enig med Rikke Ganer-Tolsøe i, at de gravide skal have klar besked om, hvad de kan regne med, hvis de skal føde på Hvidovre Hospital.

»Hvis de andre hospitaler har den information, så skal vi også have den,« siger hun og tilføjer, at Hvidovre Hospital nu er i gang med at få informationer på nettet.

Den 13. oktober gik Rikke Ganer-Tolsøes veer i gang. Selv om det var svært for hende at trække vejret, havde hun mundbind på ved ankomsten til hospitalet og under den første undersøgelse, men da hun kom ind på fødestuen, fik hun med egne ord 'en helt fantastisk jordemoder'.

»Jeg spurgte hende, om jeg ikke nok måtte tage det af, mens jeg fødte, og så svarede hun 'jo, pyt med det'.«

Rikke Ganer-Tolsøe er derfor meget taknemmelig for personalet på Hvidovre Hospital, men hun ærgrer sig over de bekymringer, mundbindskravet gav hende op til fødslen.

»I forvejen har det været utrygt at være gravid under corona, fordi jordemoderbesøg er blevet gennemført telefonisk, og fødselsforberedelsen har været aflyst. Jeg sagde på et tidspunkt til min kæreste, at vi da bare måtte håbe, alting var i orden, for jeg var i tvivl om, hvorvidt nogen ville opdage det, hvis noget var galt,« siger Rikke Ganer-Tolsøe, der oplevede at blive fulgt helt anderledes tæt med sit første barn.

Og beskeden om, at hun skulle gennemføre en fødsel uden at kunne trække vejret ordentligt, bidrog til den utryghed, hun i forvejen havde.

»Jeg kunne også se, at det fyldte rigtigt meget hos de gravide kvinder, jeg var i terminsgrupper med på Facebook,« siger hun.

I et mailsvar til B.T. skriver Sundhedsstyrelsen, at fødende er undtaget fra at bære mundbind.