Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange forældre vil nok nikke genkendende til det: At børnene bruger timer på at game nærmest dagligt.

Nu viser en ny undersøgelse, at mange danske børn kun møder deres venner online. Rigtig mange.

Hver fjerde danske barn i alderen 11-19 år har ifølge en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) udelukkende kontakt med deres venner online i løbet af en uge. Det skriver DR.

Rapporten, som kortlægger børn og unges trivsel over de seneste 12 år, viser også, at det især gælder for drengene.

Hele 30 procent af drengene svarer, at de kun mødes med vennerne online. For pigerne gælder det for 18 procent.

Det lyder måske voldsomt, men er det et problem? Ikke nødvendigvis.

For der er mange muligheder forbundet med de digitale fællesskaber, der opstår ved at spille og være social på nettet, lyder det fra Karen Margrethe Dahl, der er en af forskerne bag rapporten.

»Men det er vigtigt at være opmærksom på fordele og ulemper ved det – herunder også sociale kompetencer, man ikke får trænet. Omvendt er der selvfølgelig også digitale færdigheder, som man ikke får ved det fysiske samvær,« siger hun til DR.

Karen Margrethe Dahl tilføjer dog, at det endnu er for tidligt at vurdere, om det er skadeligt for børn og unges trivsel, at de i stigende grad er socialt aktive på nettet på bekostning af fysisk interaktion med vennerne.

Som du kan se på billedet herover, mødes børn også fysisk og gamer sammen.

Eksperter peger også på, at andre fritidsaktiviteter, skolen og fritidsjob kan give børn, som bruger meget tid foran skærmen, sociale vigtige fællesskaber og kompetencer.