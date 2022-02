Nok engang er et svindelnummer i omløb.

Denne gang er det gennem beskeder på Facebooks chatfunktion, Messenger, at folk bliver kontaktet.

Beskederne kommer fra personer, man er venner med på Facebook og lyder:

'Hej, kan du give mig dit mobiltelefonnummer?' - og efterfølgende lyder det, at vedkommende har deltaget i en konkurrence online, hvorfor der er brug for netop din hjælp med at stemme.

'Hej, hvad er det nu, dit nummer er?'

Sådan lyder et nyt svindelnummer på Facebook. Målet med svindelnummeret er at få dig til at udlevere dit NemID. Henvendelserne ser ud til at komme fra en af dine venner, så vær opmærksom. De kan være blevet hacket #politidk #itkrim pic.twitter.com/mnipzUQg26 — Rigspolitiet (@Rigspoliti) February 15, 2022

'Henvendelserne ser ud til at komme fra en af dine venner, så vær opmærksom. De kan være blevet hacket,' skriver Rigspolitiet på Twitter.

Ifølge Rigspolitiets opslag er svindelnummeret med det formål at få dig til at udlevere dit NemID.

På det eksempel, der er afbilledet på Twitter, er beskederne dateret helt tilbage til 21. januar.

Derfor må man formode, at det er et svindelnummer, der har været i omløb i et godt stykke tid allerede.