Rigspolitichef Thorkild Fogde sagde ved pressemødet om coronavirus, at det koster en bøde, hvis man bryder forsamlingsforbuddet, der mandag er sat ned til ti personer.

Hvis folk spontant er stimlet sammen et offentligt sted, vil de først blive bedt om at sprede sig. Følger de ikke den opfordring, vanker der bøder.

Thorkild Fogde fik på pressemødet også et spørgsmål om coronatræthed i befolkningen. Han mener, at folk generelt er gode til at overholde reglerne.

»Men der er nogen, måske især unge mennesker, der har svært ved at efterleve reglerne.«

Til coronatrætheden blandt danskerne supplerede Søren Brostrøm.

»Jeg tror, alle myndigheder her frygter coronatrætheden. Men vi frygter også, at hvis vi lukker for meget ned, vil der komme en ny træthed.«

Søren Brostrøm tilføjede, at de ikke havde følt den store modstand ved at indføre mundbind.

Rigspolitichefen fortalte også, at der kommer et helt nyt sæt regler ved grænserne, fordi de fleste lande er højrisikolande, hvor der er krav om at medbringe en negativ coronatest, og det vil tage politiet tid at skalere indsatsen op.