56 indberetninger om potentielt farlige situationer for patienter blev afvist på Rigshospitalet sidste år.

Hvis en sygeplejerske har oplevet en potentielt farlig situation for en patient og rapporteret det videre, må sagen ikke blive afvist højere oppe i systemet.

Sådan lyder det fra vicedirektør Per Jørgensen fra Rigshospitalet, der nu vil sikre, at de ansatte følger retningslinjerne.

TV2 skriver søndag, at der sidste år var 56 ud af 3700 indberetninger fra hospitalets personale, der ved en fejl blev afvist. De er i fagsprog kendt som utilsigtede hændelser.

- Jeg er rigtig ked af, at der har været 56 tilfælde, som fejlagtigt er blevet afvist. Det ser vi på med stor alvor.

- Patientsikkerhed er meget, meget vigtigt for Rigshospitalet, og vi er glade for systemet, og for at vi får så mange rapporteringer, siger Per Jørgensen.

Sager om utilsigtede hændelser ender i sidste ende hos Styrelsen for Patientsikkerhed, så man kan lære af fejlene.

Per Jørgensen tror, at der kan have været en forkert opfattelse af, hvilke typer af utilsigtede hændelser der kan afvises.

Hospitalet vil i den kommende tid gøre de ansatte opmærksomme på problemstillingen - herunder hvilke indberetninger om utilsigtede hændelser der må blive afvist.

- Vi lægger meget, meget stor vægt på patientsikkerhed, og derfor er vi kede af, at der er en opfattelse af, at der er nogle utilsigtede hændelser, som man kan afvise, siger Per Jørgensen.

Han fremhæver, at der blandt afvisningerne ikke har været alvorlige sager, og at de udgør 1,5 procent af alle de over 3700 indberetninger, som Rigshospitalet fik sidste år.

Han fortæller, at alle de 56 indberetninger har været igennem hospitalets centrale enhed for patientsikkerhed, inden de blev afvist.

- Så der er ikke noget, som vi ikke har kendt til, og der er ikke noget, som er alvorligt, siger han.

Ifølge TV2 var der samlet 156 indberetninger af 3700, som blev afvist sidste år.

Per Jørgensen forklarer, at det i 100 tilfælde var helt efter bogen, fordi der var tale om indberetninger, som ikke har at gøre med patientsikkerhed, og som bliver håndteret andre steder i systemet.

Det kan være arbejdsskader eller patienttransporter.

