Den verdenskendte rigmand Warren Buffet har traditionen tro doneret et kæmpebeløb til velgørenhed i forbindelse med den amerikanske helligdag thanksgiving.

Donationen har en værdi på 5,3 milliarder danske kroner og går til blandt andet en fond oprettet i Warren Buffets afdøde kone Susan Thompson Buffets minde og til tre fonde, som Warren Buffets børn ejer.

Det skriver CNBC.

Der er ikke tale om kolde kontanter, men derimod aktier i det firma, som Warren Buffet står i spidsen for, Berkshire Hathaway.

Her har Susan Thompson Buffet fond fået 1,5 millioner B-aktier, mens de tre børns fonde har fået 300.000 B-aktier hver.

Warren Buffet har i mange år gjort klart, at han vil donere næsten hele sin formue væk, og at børnene ikke skal arve så meget, at de ikke skal skabe deres eget liv. Buffet har en anslået formue på godt og vel 700 milliarder kroner.

I et interview med mediet fortæller Warren Buffet, at han er meget stolt af sine børn.

»Jeg har en stolthed over, hvordan mine børn er blevet. Jeg har det godt med, at de ved, hvor stolt jeg er af dem. Det her er den ultimative støtte til mine børn og et klart budskab om, at de ikke ønsker at være dynastisk rige,« siger han.