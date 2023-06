Rigmanden Karsten Ree havde sidste år røde tal på bundlinjen.

Det viser årsregnskaber for Karsten Ree Holding B, og moderselskabet, Karsten Ree Holding C.

Det skriver finans.dk.

Ledelsen havde ellers forventet et positivt resultat for 2022 i begge koncerner, men det er altså ikke lykkedes.

Her ses Karstem Ree sammen med sin hustru Janni Ree. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Her ses Karstem Ree sammen med sin hustru Janni Ree. Foto: Søren Bidstrup

I ledelsesberetningerne står, at resultatet ikke er 'i overenstemmelse med forventningerne', og årets resultat er påvirket af et 'væsentligt kurstab på værdipapirer'.

Karsten Ree, der er gift med kendissen Jannie Ree, blev milliardær, da han for for 13 år siden solgte Den Blå Avis og Bilbasen til den amerikanske it-koncern Ebay for 2,1 mia. kr.

Siden har han investeret millioner af kroner i selskaber verden over, men lige nu strømmer pengene altså ikke hans kontor.

Tværtimod.