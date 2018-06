Den danske rigmand Henrik Frederiksen, der blev hovedrig på salget af de danske Matas-butikker, har sat sin signatur på endnu et slotsskøde.

Det drejer sig om Havreholm Slot på Klosterrisvej uden for Hornbæk i Nordsjælland.

Det skriver sn.dk

Det er ikke første gang, Henrik Frederiksen kaster sine millioner efter et gammelt slot. Tidligere har rigmanden købt Hotel Bretagne - ligeledes i Hornbæk - som han gennemrenoverede fra kælder til kvist. Idéen med Havreholm Slot er også at give det en hovedrenovering, så rammerne - sammen med den 30 tønder land store park, der følger med - kan finde tilbage til fordums storhedstid.

Ligesom i forbindelse med restaureringen af Hotel Bretagne skal renovering og indretning af Havreholm Slot styres af Henrik Frederiksen og hans kone Susanne Risom

Parret, som overtager Havreholm Slot den 1. oktober, forventer ifølge sn.dk at holde lukket op til to år, imens renoveringen står på. Når slottet står klar, skal det fungere som et alternativ til mere traditionelle hotel- og restaurationstilbud i Nordsjælland, skriver mediet.