En af Danmarks rigeste mænd er rasende.

Rasende, fordi den nye regering har et ønske om at hæve arveafgiften for familieejede virksomheder - efter det for tre år siden blev besluttet, at den skulle sænkes.

Det fortæller Bent Jensen, der står bag industrigiganten Linak og er at finde som nummer syv på listen over Danmarks rigeste, til JydskeVestkysten.

»Jeg sidder med en følelse af, at de er pisseligeglade med sådan nogle som mig, der ellers giver valuta til landet. Det er ondskab og skidt for Danmark,« siger han.

Som så mange andre læste han onsdag den politiske aftale, der skal danne grundlag for det politiske arbejde mellem den socialdemokratiske mindretalsregering og støttepartierne - som består af Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Særligt ét punkt faldt han over i aftalen, der består af 18 siders papir:

At partierne lægger op til, at virksomheder igen skal betale mere i afgift, når de går i arv.

Som en del af finanslovsaftalen i 2016 blev det ellers besluttet mellem den daværende Venstre-regering, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at afgiften gradvist skulle sænkes fra 15 procent til cirka fem procent i 2020.

Men det ønsker den nye regering at tilbagerulle.

Ifølge Bent Jensen vil det 'udhule virksomheders muligheder', så de ikke kan lave generationsskifte. I stedet bliver virksomhederne ifølge rigmanden nødt til enten at sælge eller lukke.

Han har sammen med hustruen, Lene Jensen, to døtre, der lige nu sidder med i virksomhedens bestyrelse som lærlinge, så de engang vil kunne overtage virksomheden, der fremstiller linær aktuatorer - en form for elektrisk motor - som i dag bruges verden over på blandt andet hospitaler, i komfortmøbler, i landbrug og industri. Det skriver Finans.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, men partiet har foreløbig ikke ønsket at udtale sig.