Den kontroversielle rigmand og hovedperson i DR-dokumentaren ‘Sidste omgang i Whiskybæltet’ Steen Svartzengren fortæller nu til B.T., at han er god for et trecifret millionbeløb.

»Jeg er god for mindst 100 mio. kroner. Måske 500 mio. kroner. Det afhænger af et godt salg,« skriver han i en mail til B.T.

Hvad han mener med ‘godt salg’, vender vi tilbage til.

Udtalelsen kommer, efter at han er blevet anmeldt for dokumentfalsk af Saxo Bank, ligesom han har anmeldt sig selv for at have snydt med et kontoudtog i en sag, hvor en lang række småspareres penge i et investeringsselskab på mystisk vis er forsvundet.

I sidste uge fortalte han ellers til Ekstra Bladet, at han er flad og lever af hans kone Linda Svartzengrens penge.

Steen Svartzengren og hans kone Linda er - udover at være gift - også forretningspartnere. Foto: Impact TV

»Jeg har ikke en krone. De er tabt på valutainvesteringer. Det glemmer folk jo. Vores egne penge er også røget,« sagde han.

Steen Svartzengren blev landskendt, da han førte sig frem som rigmand og selvbestaltet alkoholbehandler i DR-dokumentaren ‘Sidste omgang i Whiskybæltet’, som blev sendt på DR i oktober 2018.

I dokumentaren fortæller han åbenhjertigt om sine alkoholdæmoner, som han nu har fået bugt med, og som var en konstant følgesvend i hans tid som topdirektør i Toshiba.

I programmet optræder han som alkoholbehandler for modekongen Erik Brandt, der har store problemer med at holde sig fra sin Riesling.

En lang række andre kendte eks-alkoholikere deltager også i programmet. Udover Erik Brandt er det modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall, komikeren Thomas Wivel og stylisten Bibbi Bergholdt.

Steen Svartzengrens rigdom er en helt central kulisse i dokumentaren. Steen Svartzengrens pragtvilla ses både fra luften, og i optagelserne indefra ses den direkte udsigt ud over Øresund.

Steen Svartzegren styrer samtalerne om alkohol med en lang række kendisser i dokumentaren 'Sidste omgang i Whisky-bæltet', som blev sendt på DR i efteråret. Svartzengren er nummer fire fra venstre. Foto: Impact TV

Svartzengren ses også køre langs Strandvejen i sin Mercedes firehjulstrækker, alt imens han fortæller om sit liv i og med jetsettets hang til alkohol.

Siden har det vist sig, at hans angivelige rigdom har hvilet på et spinkelt grundlag.

Som B.T. tidligere har beskrevet, blev Steen Svartzengren smidt ud af huset midt under optagelserne, fordi han var bagud med sin husleje. Desuden bildte han både deltageren Bosse Hall og dokumentarens instruktør, Thomas Heurlin, ind, at han selv ejede huset og ville sælge.

Bosse Hall følte sig på den baggrund ‘ført bag lyset’ af Steen Svartzengren.

To en halv måned efter at den sidste del af dokumentaren rullede hen over skærmen, kunne B.T. afdække, at Steen Svartzengren var blevet anmeldt for dokumentfalsk af Saxo Bank.

Sidenhen har han indrømmet, at han også meldt sig selv til politiet efter at have snydt med nogle kontoudtog, så det det så ud, som om han havde otte millioner kroner på sin konto i banken.

Forsøget på dokumentfalsk fandt sted samtidig med, at en række småinvestorer anklagede ham for at have tabt seks millioner kroner under mystiske omstændigheder i løbet af 2018 i firmaet Petanium Holding.

I sidste uge kunne B.T. så afdække, hvordan Steen Svartzengren tilbage i 2014 og 2015 - hvor han boede i en luksusvilla i Lugano i Schweiz - også formøblede en række småspareres penge under mystiske omstændigheder i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren afviser i dag at kommentere sin økonomiske situation yderligere, men B.T. har tidligere spurgt ind til Steen Svartzengrens personlige økonomi i et telefon-interview for ti dage siden. Her fortæller han om sit potentielle guldæg, som for ti dage siden var 250 millioner værd - nu potentielt 500 millioner kroner.

Steen Svartzengren, har du nogen penge overhovedet?

»Prøv nu at høre, kender du begrebet ‘intellectual property?«

Nej, det kender jeg ikke noget til...

»Det er, når du har lavet noget….ja, jeg vil ikke selv sidde og kalde det en genistreg, men du kender vel den industri, der hedder fintech?«

Nej, det ved ikke så meget om...

»Det er det hotteste af det hotteste lige nu og vil transformere hele vores banksektor. Jeg har udviklet en lille genistreg, nemlig en lille algoritme, som er en matematisk måde at angribe finansielle markeder på. Den har jeg fået vurderet til at være 250 millioner kroner værd,« lød det fra Steen Svartzengren. .

Algoritmen, som Svartzengren henviser til, er en såkaldt investerings-algoritme, som hedder Gottfried.

Den skulle sikre høje afkast på valutainvesteringer stort set uden risici. Algoritmen blev brugt som lokkemad til de mange småsparere og investorer i de to selskaber Hartvig Invest og Petanium Holding. Og flere af dem har som bekendt mistet deres penge.