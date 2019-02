Fortiden bliver ved med at indhente rigmanden Steen Svartzengren, der er hovedperson i DR-dokumentaren ‘Sidste omgang i Whiskybæltet’.

Som B.T. tidligere har afdækket, er han anmeldt for dokumentfalsk af Saxo Bank, ligesom en række småinvestorer anklager Steen Svartzengren for at have tabt seks millioner kroner under mystiske omstændigheder i 2018. Steen Svartzengren har endda meldt sig selv til politiet i sagen.

Nu kan B.T. så afdække, at Steen Svartzengren i 2014 og 2015 - hvor han boede i en luksusvilla i Lugano i Schweiz - også formøblede en række småspareres penge under mystiske omstændigheder i firmaet Hartvig Invest.

Som tidligere beskrevet i B.T. valgte Finanstilsynet i 2015 at advare danskerne imod at investere i netop Hartvig Invest.

»Vi blev ført bag lyset af Steen Svartzengren. Han lod os forstå, at det gik forrygende med vores investering, alt imens han tabte stort set alle pengene,« siger en af småsparerne, HH.

Han investerede i 2014 100.000 schweiziske franc i Hartvig Invest. Det svarer til ca. 600.000 kroner. Et år senere var der kun 100.000 kroner tilbage.

Steen Svartzengren fortalte, at han ejede strandvejsvillaen, som spiller central rolle i DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'. Men det er forkert.

»Jeg mistede en halv million kroner. Og den dag i dag aner jeg reelt ikke, hvordan pengene blev tabt,« siger han og tilføjer, at hans bror ligeledes tabte 400.000 kroner.

Også anden ven af familien tabte penge. B.T. har været i kontakt med vedkommende, som siger, at hun er ‘blevet ført bag lyset’ og ‘manipuleret’.

Steen Svartzengren er kendt fra DR1-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', hvor han som eks-alkoholiker, forretningsmand og tidligere topdirektør i Toshiba fortæller om sin dramatiske fortid med stort indtag af alkohol.

I programmet er han den rige jetset-alkoholbehandler, der har samtaleterapi med tidligere og nuværende kendte alkoholikere.

Deltagerne i programmet tæller modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall, komikeren Thomas Wivel og stylisten Bibbi Bergholdt.

Steen Svartzengren fremstilles i programmet som succesrig forretningsmand, men det billede er siden krakeleret. Og nu viser det sig altså, at det er ikke første gang, at småsparere og investorer har brændt nallerne på Svartzengrens forretningsmetoder.

Investorerne fra Steen Svartzengrens år i Schweiz fortæller til B.T., at firmaet blev drevet i tæt samarbejde med hans kone, Linda Svartzengren, der ifølge en lang række mails, som B.T. er i besiddelse af, var yderst aktiv i firmaet. I mails kalder hun sig selv for 'CEO og Co-founder' af Hartvig Invest. CEO betyder administrerende direktør.

I et svar til B.T. skriver Steen Svartzengren, at ‘Linda alene bistod med input til markedsføring, visioner for ekspansion og sekundær introduktion af mig på seminarer’.

Steen Svartzengren og hans kone Linda er - udover at være gift - også forretningspartnere.

Flere investorer blev introduceret til firmaet gennem netop et venskab med Linda Svartzengren - hvorefter Steen Svartzengren til private middagsselskaber og investormøder fik dem til at poste penge i Hartvig Invest.

Guleroden var Steen Svartzengrens forsikringer om et højt afkast på valutainvesteringer baseret på en såkaldt investerings-algoritme ved navn Gottfried, som Steen Svartzengren angiveligt selv har opfundet.

Via afrapporteringer fra Steen Svartzengren, som B.T. er i besiddelse af, kunne investorerne se, hvordan deres investeringer på papiret gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Det fik de bare aldrig at vide. Og da det hele brændte på i sommeren 2015, tog Steen Svartzengren og Linda Svartzengren meget pludseligt til Santa Barbara i Californien.

Det var med afrapporteringer som denne, at Steen og Linda Svartzengren bildte investorerne ind, at de fik høje afkast. Kurven her viser at afkast på 45 procent på syv måneder. Men afkastet var ikke reelt.

Det var NM, som anmeldte Steen Svartzengrens firma til Finanstilsynet. Han fortæller, at han handlede med det samme, da han fandt ud af, at der var noget helt galt med informationerne fra Steen Svartzengren.

På vegne af en kunde havde han postet 3,8 millioner danske kroner i Hartvig Invest. Han gik direkte til den schweiziske bank, som Steen Svartzengren brugte til sine investeringer, for at få sine penge.

»Jeg kunne se, at de fine afkast, han præsenterede for os, slet ikke passede. Der blev manipuleret med dem. Det lykkedes mig at få pengene tilbage direkte fra banken, fordi Steen Svartzengren ikke ville udbetale dem. Hvis ikke jeg havde gjort det, havde de fleste af pengene været tabt,« siger NM.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Siden måtte optagelserne flytte, fordi Svartzengren blev smidt ud af ejeren.

Alle tre småsparere ønsker at være anonyme, fordi de er selvstændige erhvervsdrivende. B.T. har set skriftlig dokumentation på deres engagement i Steen Svartzengrens selskab.

I et svar til B.T. skriver Steen Svartzengren:

»Blot til din orientering overlod jeg vel små 10 mio, kroner i andres varetægt og forvaltning, så nej, der var ingen problemer, og vi var som nogen af de få kommet positivt med stort overskud ud af schweizerfrancens løsrivelse fra euroen i januar 2015,« skriver han og fortsætter:

»Allerede i oktober 2014 orienterede jeg investorer om, at SNB’s (Swiss National Bank, red) træk måtte være nært forestående, og at vi de kommende måneder ville indtage en tilbageholdende position over for euroen. Det skete som bekendt 15. januar 2015 - og vi tjente stort på begivenheden.«