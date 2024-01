Midt i den igangværende Nordic Waste-miljøskandale har mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen stiftet et nyt firma.

Ifølge Finans.dk har det navnet 'Selskabet af 12. januar 2024 ApS'.

Til mediet oplyser pressechefen i rigmandens selskab USTC, at det nye selskab faktisk er relateret til problemerne med det enorme jordskred i Ølst ved Randers.

'Selskabet af 12. januar 2024 ApS' skal således bruges til at betale kreditorer i forbindelse med det oprydningsarbejde, som Nordic Waste dog flygtede fra før jul for i stedet at overlade det til Randers Kommune.

Torben Østergaard Nielsen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

»Vi er lige nu i proces med at betale alle kreditorer, der har hjulpet Nordic Waste med afværgeindsatsen i december. Så pengene er udbetalt eller i proces med at blive det,« skriver Jonas Søndergård.

I fredags erklærede Nordic Waste sig så konkurs med følgende bemærkning:

»Som følge af konkursen stopper Nordic Wastes ansvarsforpligtelse i forhold til sagen, og den bliver ikke overtaget af selskabets ejere.«

Men fra politisk side er man ikke sådan indstillet på at lade Torben Østergaard-Nielsen løbe fra den milliardregning, som hele affæren sandsynligvis kommer til at koste.

Senere fredag fastslog miljøminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Peter Hummelgaard, at man vil »afsøge alle juridiske muligheder« for at få regningen afleveret hos Danmarks sjetterigeste mand for bortskaffelsen af den forurenede jord.

I forbindelse med konkursmeldingen lød det også fra Nordic Waste, at jordskreddet er »en uforudsigelig tragedie«.

Over for Radio4 har flere medarbejdere dog siden fortalt, at selskabet i Ølst både i foråret, sommeren og efteråret sidste år var ramt af bevægelser i jorden, der betød, at »man reagerede med afværgende foranstaltninger«.

Torben Østergaard-Nielsen har en formue på mere end 40 milliarder kroner.