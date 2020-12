Lars von Trier vandt ifølge filmforsker både kritikeres og tv-seeres hjerter med banebrydende tv-serie.

Det er mere end 20 år siden, at "Fru Drusse" jagede genfærdet af en lille og for længst afdød pige i og under Rigshospitalet i tv-serien "Riget".

Nu har manden bag serien, Lars von Trier, bebudet en tredje og sidste sæson af serien med titlen "Riget Exodus".

Serien blåstemplede tv-serien som genre og gav von Trier sit folkelige gennembrud, vurderer film- og tv-forsker Eva Novrup Redvall, Københavns Universitet.

- Indtil da var han mest kendt for nogle meget excentriske og kunstneriske film. Men nu kom der noget på dansk, tilmed med en masse folkelige skuespillere.

- Det lykkedes både at vinde kritikernes gunst, samtidig med at serien var populær hos det brede tv-publikum. Det er ikke en nem øvelse, siger hun.

Det var ifølge forskeren en selvstændig ambition for instruktøren at involvere så mange skuespillere som muligt, som havde været med i tv-serien "Matador".

- Han blåstemplede tv-serier som genre og viste, at man godt kunne lave noget kunstnerisk og unikt, selv om det var en tv-serie til Danmarks Radio i den bedste sendetid, siger Eva Novrup Redvall.

Første sæson blev sendt i 1994, og næste sæson rullede over skærmen i 1997.

Serien lagde ifølge forskeren grundstenen til de næste 20 års succes for danske tv-serier, blandt andet "Taxa".

Kan von Trier mon gøre det igen og kapre både kritikeres og tv-seeres opmærksomhed?

- Konkurrencen om vores opmærksomhed er jo meget hårdere i dag. Men det kommer an på kvaliteten, vurderer Eva Novrup Redvall.

Det er uvist, hvem der medvirker i den sidste sæson af tv-serien, der er navngivet "Riget Exodus".

Flere af skuespillerne fra de første sæsoner lever ikke længere. Blandt andre den svenske skuespiller Ernst-Hugo Järegård.

Kirsten Rolfes, der spillede "Fru Drusse", er også afgået ved døden. Det samme gælder Holger Juul Hansen, der spillede overlægen "Einar Moesgaard".

Ifølge en pressemeddelelse kan det blive en blanding af velkendte karakterer fra tidligere sæsoner og helt nye karakterer.

- Man har været lidt i tvivl om, hvorvidt Lars von Trier havde trukket sig tilbage, om han havde mod på mere.

- Vi er mange, der er spændt på at se mere fra hans hånd, siger Eva Novrup Redvall.

"Riget Exodus" bliver sendt i løbet af 2022.

/ritzau/