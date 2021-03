Der er fyldt godt op i landets sommerhuse i den kommende påskeuge.

»Vi er fuldt booket, alle huse er udlejet,« konstaterer Kim Holmsted, administrerende direktør i DanCenter.

Coronaen har ifølge TV 2 igen sendt danskerne ud i sommerhusene, fordir rejserestriktionerne stadig kan være overvældende i forbindelse med udlandsrejser.

Det samme var tilfældet i vinterferien tidligere på året, hvor DanCenter eksempelvis også havde samme melding om 'alt booket'.

Skal du i sommerhus i påsken?

»Det var vi også i uge syv, og nu er vi det igen i påskeugen. Det er ganske unormalt,« siger Kim Holmsted fra DanCenter.

Ifølge direktøren ligger den normale belægning i påskeugen på 60 procent.

Det er lige så unormalt, at det kun er danskere, der rykket ind i sommerhusene i påsken. Det er oftest overvejende gæster fra Tyskland, der er søgt mod nord.

Men mens danskerne altså ikke kan rejse ud til mange af de sædvanlige rejsemål, kan tyskerne omvendt stadig ikke få lov at krydse grænsen til Danmark.

Det var en coronatendens, der allerede sidste år ligeledes var markant.

Her var der ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening ni millioner danske overnatninger i lejede sommerhuse, mens det tal normalt ligger på fem millioner.

Feriehusudlejernes Brancheforening fortæller dog, at selv om der er udsolgt i de store danske ferieuger opvejer det dog ikke helt for de mange andre tidspunkter uden for højsæsonen, hvor tyskerne normalt også strømmer til landet.