Bruun Rasmussen Kunstauktioner har onsdag haft 19 værker udformet af Prins Henrik til salg.

Der har været rift om de 19 skulpturer udformet af Prins Henrik, som Bruun Rasmussen Kunstauktioner onsdag har haft under hammeren.

Alle 19 skulpturer er blevet solgt, men særligt bronzeværket "Le couple de Monstres" har der været rift om. Her er prisen endt på 350.000 kroner.

Det oplyser Bruun Rasmussen Kunstauktioner i en pressemeddelelse.

- Det var fantastisk at se den store interesse for skulpturerne, siger Niels Raben, leder af afdelingen for moderne kunst, i meddelelsen.

- Vi havde flere budgivere med i både salen og via live-bid under hele auktionen. Det gik over al forventning, lyder det.

Skulpturerne stammer fra en privat samling og er på et tidligere tidspunkt blevet erhvervet fra Prins Henrik.

Flere steder i landet kan nydes skulpturer af Prins Henrik. De er blandt andet opstillet på Aarhus Havn og i Slotsparken ved Marselisborg Slot.

/ritzau/