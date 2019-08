Rie Skovgaards kæreste brækkede nakken i en alvorlig ulykke. Det blev et vendepunkt for den i dag 44-årige kvinde. Ulykken lærte hende på den hårde måde at leve i nuet.

En motorcykelbetjent i fuld udrustning. Sort læderdragt med gul sikkerhedsvest og en hjelm under armen. Uden smil.

Rie Skovgaard husker den trykkende fornemmelse i maven, da hun så betjenten, der var mødt op på hendes arbejdsplads og specifikt havde spurgt efter hende.

Det var ikke gode nyheder, han skulle til at overbringe.

Kunne du blive bedre til at leve i nuet?

Hun og kæresten Mike havde lige købt nyt hus sammen. De var i gang med ‘projekt baby’. Mike havde eget firma som brolægger. Rie var netop blevet forfremmet som marketingchef.

Livet kunne ikke være bedre.

Rie Skovgaard husker, hvordan jorden forsvandt under hende. Hun rystede og græd.

»Betjenten sagde en masse ting. Noget med, at Mike ikke kunne mærke sine ben. At han havde været i en trafikulykke og havde været fastklemt,« siger hun.

På hospitalet lå han med halskrave, slanger fra armene og elektroder alle steder, rester af blod og hvide forbindinger.

»Jeg spurgte sygeplejersken, inden jeg gik ind til ham, om han ville overleve. Jeg havde brug for at vide, hvordan mit liv nu ville forme sig,« siger Rie Skovgaard.

»Han lever nu,« svarede sygeplejersken.

»Jeg skulle forstå, at hun ikke kunne love mere, og at jeg skulle sætte pris på, at lige nu var han der,« siger Rie Skovgaard om sygeplejerskens ord.

Rie Skovgaard og hendes mand Mikesætter stor pris på livet og forsøger så vidt muligt at leve i nuet. Foto: Nikolai Linares

I dag er det 15 år siden, at hun fik overbragt beskeden om, at hendes kæreste havde brækket nakken.

I en kronik i Kristeligt Dagblad har den 44-årige kvinde for nylig skrevet om hændelsen, der for altid skulle ændre parrets liv.

Til B.T. fortæller hun i dag, hvordan ulykken har tvunget dem til at værdsætte nuet med deres to børn og to bonusbørn fra Mikes tidligere forhold.

»Der er ikke ting, der skal stå usagte. Vi er meget opmærksomme på vores børn og siger tit ‘jeg elsker dig’ til dem. Vi kan godt finde på at stå op lidt før om morgenen og få mere tid sammen. Det kan være en god måde at starte dagen på,« siger hun.

Rie Skovgaard og hendes mand Mike og deres børn hygger sig med fodbold. Foto: Nikolai Linares

Parret går heller aldrig fra hinanden i vrede.

Med intensiv genoptræning lykkedes Ries mand at komme tilbage til livet.

Han sidder i dag i kørestol, men har eget firma igen.

»Vi har oplevet det værste, så vi vidste, at det kun kunne gå fremad,« siger hun.

Rie Skovgaard og hendes mand Mike og deres børn. Foto: Nikolai Linares

Under genoptræningen mødte parret andre i samme situation:

»Når man kommer ind i sådan et fællesskab, så ser man hurtigt muligheder. De fortalte for eksempel om at rejse rundt i USA, selvom de var skadede. Det tænker jeg tilbage på med taknemmelighed,« siger Rie Skovgaard.

Mike Skovgaard selv kom på landsholdet i kørestolsrugby, hvor han spillede i mange år.

»Han er altid meget positiv, og det smitter af på mig,« siger hun.

Rie Skovgaard og familien. Foto: Nikolai Linares

Og selvom det måske kan lyde lidt kliché at leve i nuet, så er altså ud fra den devise, at parret lever i dag.

»Det er ikke sådan, at jeg lever i frygt for, at der skal ske en ulykke. Jeg tror, det har betydet det modsatte for mig,« siger hun.

Rie Skovgaard erkender dog også, at det kræver vilje ikke altid at tænke frem.

»Hver dag er ikke bare noget, der skal overstås. Så når jeg krammer mine børn, tænker jeg på, at vi har det godt, og at det ikke er noget, man skal tage for givet,« siger hun.