»Priserne er steget ret markant. Samtidig har vi rigtig mange på venteliste, men når det er udfordrende at købe, så er det bare rigtig svært.«

Ordene fra Maria Abildgaard Haladyn er ikke til at tage fejl af.

Hun er bestyrelsesformand i Vestbyens Rideklub i Aalborg og bekræfter en presset tendens, der spænder bredt i dansk ridesport.

DR Nyheder beskrev tirsdag, hvordan priserne på en hest eller pony er eksploderet de seneste år. Ifølge Dansk Rideforbund er priserne steget med 100 procent eller mere.

For få år siden kunne vi købe en hest for 25.000 kroner. Det kan vi ikke mere Maria Abildgaard Haladyn

Og det udfordrer rideklubber landet over, inklusive Vestbyens Rideklub.

»Lige nu vil vi gerne købe en hest eller to mere. For få år siden kunne vi købe en hest for 25.000 kroner. Det kan vi ikke mere.«

Faktisk oplever rideklubben, at én hest koster i nærheden af det dobbelte. 50.000 kroner.

»Lige for lidt siden har vi været heldige og fået tre heste gennem en fond, men vi ved også, at vi inden for den nærmeste fremtid skal pensionere nogle heste. Ellers også skal de trappe stille og roligt ned. Det komplicerer tingene rigtig meget.«

Rideklubben ønsker ikke at hæve kontingentpriserne for at få flere penge i kassen – selvom det muligvis kan blive en nødvendighed.

For manglen på heste i rideklubben betyder blandt andet, at folk står i kø. Ventelisten på et medlemskab er lige nu på mellem et halvt og helt år, hvilket ærgrer Maria Abildgaard Haladyn. At hesteglade børn må vente i uvished.

Ifølge Dansk Rideforbund skyldes en af forklaringerne på de voldsomme prisstigninger, at antallet af nyfødte føl siden finanskrisen er faldet markant. Færre investerer i heste. I 2008 kom 12.456 føl til verden, mens det tal i 2020 lød på 4.155.

»Vi ved, at avlen af rideheste er gået ned med ti procent om året de sidste fem til seks år. Det vil sige, at vi står med et efterslæb på halvdelen eller derunder af normal produktion,« siger Ulf Helgstrand, der er formand for Dansk Ride Forbund, til DR Nyheder.

Løsningen er dog, ifølge Maria Abildgaard Haladyn, ikke så ligetil. Selv hvis der kom flere føl til, så handler det lige så meget om, at rideklubberne skal have de rigtige.

Arkivfoto. Foto: Martin Ballund Vis mere Arkivfoto. Foto: Martin Ballund

»Det handler i høj grad om, hvilken hest vi skal købe. Vi skal have heste, der er rolige af sind. Folk går ture i vores område, og der er en del trafikstøj i det hele taget. Så det stiller også nogle krav,« siger hun og tilføjer:

»Vi vil gerne støtte op om bredden, så ridning ikke kun er for de få. Det handler om at holde liv i sporten, for vi synes, det vil være ærgerligt, hvis muligheden ikke længere er der.«

Og hvad med fremtiden for sporten – og ikke mindst rideklubben? Det er da noget, som lurer i baghovedet på Maria Abildgaard Haladyn, erkender hun.

»Det er ikke noget, vi som sådan taler om. Men der er en økonomisk udfordring, så der er hele tiden nogle kompromiser i baghovedet. Det kan gå hen og blive problematisk.«