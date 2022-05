Inden hovedretten sprang 14 zombier og 2 miss piggy med motorsave frem. Der hang skeletter, og flere af gæsterne havde ansigtet smurt ind i blod.

Det lyder ikke som den typiske suppesteg-is konfirmation, som plejer at være på menuen søndage i maj. Men det var, hvad Rhina Bjerring Pedersen ønskede sig, da hun søndag skulle konfirmeres.

Rhina Bjerring Pedersen har autisme, adhd og ptsd og har en stor fascination for The Walking Dead. Derfor så hun sig selv gå op ad kirkegulvet i en hvid, blodig og flænset zombiekjole.

Men præsten, der skulle konfirmere Rhina Bjerring Pedersen sagde nej – en levende zombie skulle ikke være konfirmand i hans kirke.

»Rhina havde fået et ja, og i hendes hjerne er et ja et ja. Præsten mente, det måske ville tage for meget opmærksomhed fra de andre konfirmander,« fortæller Steffen Bjerring Jørgensen, der er far til Rhina Bjerring Pedersen, og fortsætter:

»Der var nogle dage med ren panik, og hvor vi talte om nonfirmation. Men Rhina ville jo virkelig gerne konfirmeres som alle andre, så det var svært at skulle indstille sig på noget andet.«

Til sidst lykkedes det – familien fandt en præst, der sagde, Rhina Bjerring Pedersen bare skulle give den gas som zombie.

Men fordi familien fandt en anden præst og en anden kirke betød det, at Rhina Bjerring Pedersen skulle gå op ad kirkegulvet alene – hun var nemlig den eneste, præsten skulle konfirmere.

Det var lige indtil, der kom hjælp fra en uventet kant.

Motorcykelklubben Lonely Wolf’s MC mente nemlig ikke, at Rhina Bjerring Pedersen skulle stå alene, så de skrev et opslag på Facebook.

»Kære biker venner, hvad skal I lave søndag den 15/5? Jeg tror, I trænger til at komme i kirke. Og hvordan kan jeg dog finde på at sige det, læs nu bare videre, så får du forklaringen,« indleder klubben.

Herefter fortæller de, hvordan Rhina Bjerring Pedersen grundet fejloperation har fået fjernet begge sine ben, og om den mobning, hun er blevet udsat for.

»Hun skal stå ene konfirmand. Så for at hun ikke skal føle sig alene i kirken, har jeg planlagt, efter aftale med familien, at vi møder op, ikke kun for at køre konfirmationstur med hende, men også for at fylde kirken, så vi viser hende, at hun har mange biker venner, der bakker op om hende,« skriver klubben fortsat.

Opslaget er blevet delt over 120 gange, og der var mange biker-venner, der støttede op om Rhina Bjerring Pedersen. Hele 200 mødte op fra nær og fjern.

»Det var helt vanvittigt. Vi troede, Rhina skulle konfirmeres alene. At de sagde 'nej, der er ingen, der skal stå der alene på sådan en dag'. Jeg fik gåsehud, og der kom godt nok tårer i den her gamle fars øjne,« fortæller Steffen Bjerring Jørgensen, som dog ikke var den eneste, der blev rørt. Det gjorde hovedpersonen også:

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set hende smile så meget. Rhina har været igennem meget. Det betyder alt. Hun fortjener bare den opbakning,« siger Steffen Bjerring Jørgensen.