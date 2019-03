Forestil dig, at din arbejdsgiver fyrer dig, at du sjældent kan lave aftaler med andre mennesker, og at du ikke kan være den mor, du ønsker at være for dit barn. Så har du opskriften på 49-årige Louise Møgelvangs liv - et liv med migræne.

»Jeg har virkelig ofte tænkt, at jeg føler, jeg overlever frem for at leve,« siger Louise Møgelvang.

Hun er en af de omkring 640.000 danskere, der ifølge Sundhedsstyrelsen døjer med migræne. Men hun er også blandt dem, der er hårdest ramt.

Op til 15-16 dage om måneden kan hun rammes af en dunkende, invaliderende smerte.

Når det er værst, kan hun ikke andet end at ligge i sin seng for nedrullede gardiner og ro omkring sig. Det kan gøre det svært at passe et arbejde. For nylig er hun derfor blevet fyret som lægesekretær. For mange sygedage, lød meldingen.

Men måske er der håb for Louise Møgelvang og andre migrænepatienter. Et nyt lægemiddel, der er godkendt både i USA og Europa, er snart tilgængeligt på danske hospitaler.

Eksperter karakteriser Aimovig som 'revolutionerende' og 'en forskningsmæssig milepæl' inden for migrænemedicin.

»For omkring halvdelen af patienterne er det muligt at halvere antallet af dage med migræne, mens omkring 10-15 pct. går helt fri. Det tyder på at være en revolution inden for forebyggelse,« siger speciallæge og leder af Nationalt Videnscenter for Hovedpine Jakob Møller Hansen.

Det færre antal dage med migræne er dog ikke det eneste opsigtsvækkende aspekt.

Sådan virker Aimovig: Signalstoffet CGRP er en såkaldt neurotransmitter som findes hos alle mennesker. Undersøgelse lavet i Danmark viste at CGRP-indsprøjtning kan udløse migræne hos mennesker som i forvejen har migræne – men ikke hos andre.

Da forskerne opdagede denne sammenhæng, lå det lige for at undersøge om man kunne behandle migræne ved at blokere effekten af CGRP.

Resultatet blev Erenuab, der er det aktive stof i Aimovig.

Aimovig er et såkaldt antistof, som specifikt blokerer effekten af CGRP, hvorved den migræneudløsende effekt af CGRP hæmmes. Kilde: Jakob Møller Hansen, speciallæge.

Indtil nu er migrænepatienter blevet behandlet med præparater udviklet til andre formål, som f.eks. botox, blodtryks-, antidepressiv- eller epilepsimedicin.

Men nu er det altså for første gang lykkedes forskerne at udvikle et lægemiddel specifikt målrettet migræne, så patienterne får færre bivirkninger og oplever større effekt, dvs. færre dage med migræne på en måned.

»Der er f.eks. noget epilepsimedicin, der gør dig svimmel og giver hukommelsesbesvær, og nogle gange virker det slet ikke,« siger lægen.

Louise Møgelvang, hvis migræne er hormonelt betinget, har i årenes løb prøvet mange former for behandlinger.

Sådan foregår behandlingen: Aimovig gives som indsprøjtning i låret eller maven en gang om måneden. Man kan selv foretage indsprøjtningen efter instruktion.

Man tager en dosis på 70 eller 140 mg 1 x om måneden.

Prisen er endnu ikke fastlagt, men en dosis vil formentlig koste omkring 3600 kr. Det svarer til ca. 44.000 kr. årligt.

For tre måneder siden skiftede hun til antidepressiv medicin, som hun får i børne-dosis. Ikke fordi hun er deprimeret, men fordi det har vist sig at have effekt på migræne.

Medicinen har hjulpet, så hun nu har færre dage med migræne, men hun føler sig stadig begrænset:

»Det er en forfærdelig følelse ikke at have kræfter til at involvere sig i andre mennesker. De sidste mange år har jeg ikke orket andet end at klare mit job og min søn,« siger Louise Møgelvang, der er fraskilt og har en søn på 12 år.

Den 49-årige kvinde håber derfor på, at den nye medicin, Aimovig, der i første omgang tilbydes de hårdest ramte patienter, bliver tilgængelig for hende:

»Når der er et nyt præparat på vej, så er der pludselig håb, og det bliver nemmere at kæmpe videre,« siger hun.