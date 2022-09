Lyt til artiklen

568.900 kroner.

En indkomst i den størrelsesorden vil i 2023 udgøre grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Det svarer ifølge revisionshuset BDO til en stigning på tre procent – og det betyder, at der »for første gang i flere år formentlig igen vil være over en halv million danskere, der vil skulle betale topskat«.

Det mener revisionshuset på trods af, at skatteminister Jeppe Bruus (S) for nylig i et svar til Folketinget har oplyst, at man forventer, at 493.000 danskere næste år vil skulle betale topskat.

»Skønnet er imidlertid baseret på en lovmodel i kombination med regeringens økonomiske redegørelse fra maj,« skriver BDO:

»På grund af den siden da tiltagende inflation og dennes indvirkning på lønudviklingen er det derfor vores forventning, at det faktiske antal topskattebetalere i 2023 vil blive noget højere og kommer over en halv million.«

Topskatten blev indført i 1994. I 2012 blev grænsen dog hævet betragteligt, og den er siden steget et pænt stykke år for år.

Og altså igen i 2023.

»Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 51.531 kroner før arbejdsmarkedsbidrag skal betale topskat i 2023. Løftet giver en skattelettelse på cirka 2.500 kroner til dem, der allerede ligger over den nye grænse,« skriver revisionshuset BDO.