Siden mandag har danskerne kunnet afhente et gratis badge, der opfordrer til at holde afstand, på landets apoteker.

De blå badges er blevet revet væk – og allerede nu er flere apoteker løbet tør.

Det skriver Sjællandske.

Lokalmediet har kontaktet et apotek i henholdsvis Slagelse og Korsør, og de er begge løbet tør for badges efter blot tre dage.

»Det er alle, der vil have det. Og hvis folk vil have et, så får de et,« siger apoteker Jacob Hjelme fra Slagelse Løve Apotek til Sjællandske.

Korsør Apotek har heller ikke flere tilbage – men har du endnu ikke fået et badge, skal du ikke være bekymret.

Der er nemlig friske forsyninger på vej.

Der er i første omgang produceret 80.000 badges, oplyser Danske Handicaporganisationer.

Det blå badge blev lavet i det håb, at det ville få folk til at holde afstand til udsatte, sårbare eller bekymrede borgere med henblik på at undgå coronasmitte.

Tiltaget blev præsenteret på et pressemøde i forrige uge.

Alle kan gratis hente et badge på apoteket, men det er tiltænkt folk i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom som følge af coronasmitte.