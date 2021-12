Nu kan byggeforberedelserne på Amager Fælled atter fortsætte.

Københavns Byret har nemlig fredag besluttet at ophæve det byggeforbud, der har været nedlagt siden august.

Det betyder, at bygherre Fælledby nu kan fortsætte med den såkaldte grundmodning på projektområdet – og samtidig gå i gang med at søge byggetilladelser.

Projektet blev ellers for en stund sat i bero, da Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet i juli tilkendte en række klager fra blandt andre Amager Fælleds Venner opsættende virkning.

Amager Fælleds Venner ved demonstration ved Københavns Byret i forbindelse med kravet om et forbud mod fortsat byggeri. Fredag har vennerne lidt et nederlag.

Fra 20. august har Fælledbos projekt derfor stået stille. Blandt andet, fordi der var usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset i forbindelse med projektet.

14. december var der dog gode nyheder for bygherren – og dårlige for modstanderne af projektet – da Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet efter en gennemgang af de mange klager afviste hver og én.

Her afgjorde man, at projektets naturbeskyttelse var fuldt ud tilfredsstillende, og at lokalplan og miljørapport fortsat er gældende.

De to nævns afgørelser er fredag så blevet taget op i byretten, der altså har besluttet af nedlægge byggeforbuddet.

»Det har været vigtigt for os at få rettens ord for, at hele grundlaget for opførelsen af Fælledby er i orden. Det har vi nu fået, og det er vi glade for.«

»Det betyder sammen med de seneste afgørelser fra klagenævnene, at vi nu er sikre på, at de oprindelige byggeplaner var i orden og fortsat gælder, at myndighedernes udstedte tilladelser er gyldige, og at vi kan igangsætte det fysiske arbejde på området, så snart vi er klar,« siger Fælledbys administrerende direktør, Erling Thygesen.