Nu er man nær kontakt til en smittet, hvis man har været inden for to meters afstand i mere end 15 minutter.

Retningslinjerne skærpes midlertidigt for, hvornår man opfattes som nær kontakt til en coronasmittet.

Det er man, hvis man i mere end 15 minutter har været inden for to meters afstand af en smittet.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hidtil har man kun været det i en sådan situation, hvis det er sket i forbindelse med særlige aktiviteter.

Det har blandt andet været aktiviteter med kraftig udånding som sang, til fitness og yoga.

Opsporingen af nære kontakter til smittede sker for at nedbryde smittekæder hurtigt.

Når man får at vide, man er nær kontakt til en smittet, skal man isolere sig og kontakte coronaopsporingen.

Ifølge Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, skal skærpelsen øge kontrollen med epidemien.

I øjeblikket spredes en mere smitsom britisk coronamutation - B117 - sig nemlig i samfundet.

Den er mere smitsom og ventes at være den dominerende variant i Danmark i midten af februar.

- Med den viden vi indtil videre har om B117, er der intet, der tyder på, at man bliver mere syg af den.

- Men vi formoder, baseret på erfaringer fra andre lande, at denne virusvariant er mere smitsom, siger Helene Probst.

Alle nære kontakter skal også nu være i selvisolation, indtil de har fået det andet negative testsvar.

Man skal testes for covid-19 på den fjerde og sjette dag, efter man sidst var i nær kontakt med en smittet.

Er man nær kontakt til en smittet med en mutation som B117, skal man dog holde sig længere i selvisolation.

Ud over de to test skal man i dette tilfælde også testes på dag 14. først derefter kan det ophæves ved et negativt testsvar.

Man er fortsat nær kontakt til en smittet, hvis man bor med en smittet person, har haft fysisk kontakt eller har stået ansigt til ansigt med mindre end en meters afstand i mere end 15 minutter.

De skærpede retningslinjer gælder ind til 7. februar. Her står restriktionerne i samfundet også til at udløbe.

Tirsdag åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) dog op, at de kan blive forlænget yderligere.

/ritzau/