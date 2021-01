Nu er man nær kontakt til en smittet, hvis man har været inden for to meters afstand i mere end 15 minutter.

For at øge kontrollen med epidemien skærpes retningslinjerne for, hvornår man opfattes som en nær kontakt til en coronasmittet.

Nu betragtes man som en nær kontakt, hvis man i mere end 15 minutter har været inden for to meters afstand af en smittet.

Det skyldes den mere smitsomme virusvariant B117. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derudover skal alle nære kontakter være i selvisolation, indtil man har fået det andet negative testsvar.

Er man nær kontakt til en smittet med en mutation som B117, skal man dog være i selvisolation i 14 dage.

/ritzau/