Restriktioner og lukkede restauranter kan ikke holde Ken Tellefsen tilbage.

»Så må man jo gå amok i takeaway i stedet for,« konkluderer han.

For Ken Tellefsen er mere end almindeligt glad for god mad. Han er foodie. Det vil sige, at han flere gange om ugen spiser ude for at forkæle sig selv med de bedste af de bedste gourmetanretninger. I alt bruger han hvert år i omegnen af 250.000 kroner på restaurantbesøg.

I år har dog været et lidt usædvanligt år med coronapandemien, hvor landets spisesteder har været ramt af tvungne lukninger og lukketid kl. 22. Og nu igen. Med bopæl på Frederiksberg har Ken Tellefsen i øjeblikket ikke mulighed for at gå ud at spise.

Ken Tellefsen spiser normalt ude omkring 100 gange om året. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Ken Tellefsen spiser normalt ude omkring 100 gange om året. Foto: Asger Ladefoged

Men han er allerede godt i gang med at udnytte de muligheder for takeaway, som de mest eksklusive restauranter i stedet tilbyder.

»I stedet for at gå på restaurant et par gange om ugen får vi takeaway tre-fire gange om ugen, og vi tager det dyreste og bedste, vi kan komme til, for stadigvæk at få den næsten-rigtige restaurantoplevelse med nogle gode råvarer og dygtige kokke,« siger Ken Tellefsen:

»Men det er stadigvæk ikke helt det samme. Fra de har stået og lavet det, til man putter det i munden derhjemme, går der vel en time – og man ved jo, hvad der sker med mad på en time. Det er ikke lige så spændende.«

Så selvom Ken Tellefsen ikke helt har været ude og spise de 'sædvanlige' 100 gange i år, regner han alligevel med at ende med at bruge en kvart million kroner på restaurantmad i 2020, heraf omkring 50.000 kroner på take away. Ikke mindst fordi han under coronanedlukningen i foråret gav sine to udeboende børn besked om, at de på hans regning kunne spise alt det takeaway, de havde lyst til.

Har du spist mere takeaway end normalt, når du har været ramt af corona-nedlukninger?

»Men det skulle være fra nogle særlige restauranter, dem jeg støtter. De fik nogle navne, hvor de kunne købe mad, og det kunne de gøre helt ubegrænset i hele lockdownperioden,« siger han.

Og det med at 'støtte' er også et nøgleord for madnørden.

For ud over at Ken Tellefsen får stillet sulten, når han går ud for at spise, finder han også tilfredsstillelse i at smide sine penge i en branche, han holder så meget af.

»Ja, covid-19 forhindrer mig i at gå ud at spise et par gange om ugen på gourmetrestauranter, men jeg har selvfølgelig sindssygt ondt af, at det går ad helvede til for den madbranche, der har givet mig så mange oplevelser. Det er frygteligt, at en hel branche nu bliver lukket ned igen i stor stil. Folk bliver fyret, nogle går konkurs, nogle kører med kæmpe underskud, og ingen ved egentlig, hvornår det stopper,« siger han.

Ken Tellefsen fyldte 50 år i 2019, og derfor brugte han omkring 400.000 kroner på restaurantmad, fordi den fik ekstra gas. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Ken Tellefsen fyldte 50 år i 2019, og derfor brugte han omkring 400.000 kroner på restaurantmad, fordi den fik ekstra gas. Foto: Asger Ladefoged

Derfor er strategien også klar, når han og hustruen i disse dage bestiller takeaway fra hovedstadens gode restauranter.

»Vi bestiller alt, hvad vi kan på stedet. Det er ikke bare en enkelt ret eller to. Det er alt, hvad man overhovedet kan købe, så jeg på den måde også får brugt nogle penge stadigvæk og støtter branchen,« siger han.

Samtidig vil han heller ikke have noget imod at køre tværs hen over landet og besøge en restaurant, selv om myndighederne har frarådet lige præcis det.

»Hvis jeg føler mig fuldstændigt frisk og klar, og der et interessant sted, der har åbent – og hvis jeg tilfældigvis lige havde fået lavet en coronatest og er coronafri – så ville jeg ikke have noget problem med at køre eksempelvis til Nyborg. Men jeg vil godt understrege, at jeg ikke har planlagt at gøre det,« siger Ken Tellefsen.

Så indtil videre står den på takeaway, men der bliver allerede tænkt frem mod en tid, hvor der igen kan bookes et bord uden for lejligheden på Frederiksberg.

»Jeg er født med et lyst sind, så lige nu glæder jeg mig til de takeawayting, der kommer. Men jeg ser da frem til, at restauranterne åbner helt op igen. Og så skal jeg da have nøje planlagt, hvor jeg skal ude at spise til den tid,« siger Ken Tellefsen.