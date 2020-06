Borgere på plejehjem og sygehuse vil fra torsdag den 2. juli frit kunne få besøg både ude og inde.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

I tilfælde af lokale smitteudbrud, som det der for nylig er set i Hjørring Kommune, vil der igen kunne indføres restriktioner lokalt.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil kunne komme med både påbud om restriktioner eller deciderede forbud mod besøg, hvis det bliver nødvendigt.

Siden marts har beboere på landets plejehjem og patienter på sygehuse haft begrænset mulighed for at få besøg for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

- Besøgsrestriktionerne blev indført for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod coronavirus. Jeg er helt klar over, at det har haft store menneskelige omkostninger for både de berørte borgere og patienter og deres pårørende, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Med vores offensive teststrategi, intensive smitteopsporing og mulighed for midlertidigt at gribe ind, hvis der blusser smitte op, har vi de nødvendige værktøjer til at sikre, at beboere og patienter i Danmark nu kan modtage besøg i endnu større omfang.

Der vil fortsat være stor fokus på at forhindre smittekæder i at opstå, understreger han. Eksempelvis ved at sikre god hygiejne.

Derudover skal der være adgang til mundbind og andre værnemidler, når man som pårørende besøger ældre på plejehjem eller i egen bolig.

Udsigten til indendørs besøg vækker bekymring i fagforbundet FOA. Det oplyser Torben Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedsområdet, i en pressemeddelelse.

- Nu må de samme politikere og organisationer, som har presset på for en større og hurtigere åbning, tage ansvar og kaste sig ind i kampen for at sørge for, at frontpersonalet får den testning, der er nødvendig for både borgere og ansattes sikkerhed, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/