Poul Eriksen, der gennem 20 år har haft ansvaret for Tivoli-restauranten Grøften, er gået bort.

Det oplyser Grøften selv på restaurantens Facebook-side.

Den tidligere Grøften-restauratør blev 75 år.

Dødsfaldet bekræftes også af Tivolis pressechef, Torben Plank, der skriver det på sin egen Facebook-profil, hvor han også har delt nogle ord om den tidligere restauratør.

Poul Eriksen ved et af bordene i den restaurant, som han stod i spidsen for i 20 år. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Poul Eriksen ved et af bordene i den restaurant, som han stod i spidsen for i 20 år. Foto: Thomas Lekfeldt

'Det er trist. Nu var det jo meningen, at altid flittige Poul skulle hygge med familien, golf og den kæmpestore vennekreds. Tanker går herfra til familien, som var Pouls stolthed,' skriver Torben Plank blandt andet og tilføjer:

'Poul var først og fremmest en nærværende vært og var oftest ude blandt gæsternes borde. Og så havde han en unik klæbehjerne og kunne huske ting, som gæsterne havde fortalt, og det fik dem til at føle sig helt specielle-'

Poul Eriksen stod i spidsen for Grøften i de 20 år fra 1996 og frem til 2016, hvor han gav nøglerne videre til restaurantens nuværende ejer, Jacob Elkjær, og selv rykkede videre til restauranten Esplanaden i det indre København.

Grøften har eksisteret siden 1874, hvor den siden starten blandt andet har været kendt for at være et attraktivt sted for kendisser.