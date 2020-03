Mens økonomisk pressede restauranter landet over holder sig oven vande ved at sælge take-away, vælger en af de største kæder det modsatte. 23 af Bone's filialer kommer ikke til at servere amerikansk barbeque og spareribs ud af huset i den kommende fremtid.

»Vi er bekymrede for, at vi udsætter vores gæster og ansatte for en smitterisiko, og det er ikke risikoen værd. Samtidig er vi kommet frem til, at vi taber flere penge ved at holde åbent end ved at holde lukket. Derfor har vi taget en lidt mere drastisk beslutning,« siger Jan Vinther Laursen, der er administerende direktør i Bone's til Fødevarewatch.

Beslutningen kommer efter, at regeringen i sidste uge besluttede at lukke ned for siddende gæster i alle landets restauranter og caféer.

Som en redningskrans besluttede fødevareminister Mogens Jensen (S), at de steder, som ikke før var godkendt til at lave take-away, nu kan gøre det uden at søge om tilladelse først. Det har betydet, at selv restauranter i gourmetklassen nu laver mad ud af huset, og i visse tilfælde også selv leverer det. Blandt dem er eksempelvis Restaurationen, Mission og Almanak i København.

Bone's valgte i første omgang også at fokusere alt på take-away, da regeringen meldte de nye og strammere tiltag ud onsdag i sidste uge.

Men allerede ugen efter, torsdag, valgte Jan Vinther Laursen at droppe det igen.

Det er nu ikke længere tilladt at være samlet mere end ti personer, og myndighedernes skærpede regler har betydet, at han som direktør ikke finder det ansvarligt at fortsætte driften.

I weekenden havde en af restauranterne over 20 personer inde på samme tid for at hente take-away, og samme problem oplever han også i køkkenerne, hvor mange står og arbejder tæt sammen.

Rent økonomisk kan det heller ikke betale sig, lyder det fra Jan Vinter Laursen til Fødevarewatch.

Bekymringen har desuden været, at restauranterne vil stå med råvarer for hundredtusindevis af kroner, hvis også takeaway-ordningen bliver lukket ned på et tidspunkt.

23 af Bone's filialer lukker nu ned for take-away, mens to franchiserestauranter i Frederikshavn og Hjørring har valgt at fortsætte.

Omkring 1300 medarbejdere i Bone's er sendt hjem med løn under den nye aftale, som regeringen annoncerede i denne uge.