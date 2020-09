Kort efter sundhedsminister Magnus Heunicke ved pressemødet tirsdag eftermiddag havde annonceret nye restriktioner for de københavnske barer og restauranter, begyndte aflysningerne at tikke ind hos Merete Holst.

Katastrofens omfang stod hurtigt klart – og nu frygter hun det værste.

Merete Holst ejer The Standard ved Københavns Inderhavnsbro med de tre restauranter Almanak, Studio og Mission. Til sammen mistede restauranterne bookinger for 300.000 kroner i løbet af tirsdagen. Det skriver TV 2.

»Det er nu, man begynder at se konkurser,« siger Merete Holst.

Det er især det nye krav om, at restauranterne skal lukke klokken 22, som hun frygter kan få store konsekvenser for branchen. I første omgang gælder de nye restriktioner de næste 14 dage.

Merete Holst undrer sig over, hvorfor smittefaren på en restaurant skulle være større efter klokken 22 end tidligere på aftenen, og hun er ikke ene om at være frustreret.

Mads Rye Magnusson – der blandt andet står bag københavnerrestauranterne Mes, Spazio 26 og Meille Salon 39 – fik i timerne efter pressemødet flere hundrede opkald fra paniske gæster, der ville aflyse deres reservationer.

Hans første tanke efter annonceringen af de nye restriktioner var, at han havde lyst til at 'lukke hele lortet'.

Misson er en af de tre restauranter i The Standard. Foto: Anne Bæk Vis mere Misson er en af de tre restauranter i The Standard. Foto: Anne Bæk

»Det er til grin, og de (regeringen, red.) tager pis på os. Jeg er pissetræt af det. Jeg må ikke være bitter eller mavesur, for det gavner ikke noget, jeg er nødt til at komme op på hesten igen. Men det er super frustrerende, for det er altid os, der skal peges fingre ad,« siger Mads Rye Magnusson til DR.

De nye skærpede coronatiltag, der gælder i hovedstadsområdet, træder i kraft fra torsdag 17. september.