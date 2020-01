Udsigten er noget helt specielt fra Sticks'n'Sushi-restauranten på toppen af Tivoli Hotel i København.

Her kan de spisende gæster på 12. etage se ud over meget af København. Fra nogle borde kan man også se over på nogle af hotellets værelser i nabobygningen.

Heriblandt den nybyggede penthouse-pool, som 'svæver' ud fra bygningen indrammet i gennemsigtigt glas.

Det var ved et af de borde, at 20-årige Frederik sad med sin familie søndag aften og fejrede sin 12-årige lillesøsters fødselsdag.

»Vi sad og spiste og fik pludselig lidt af et chok. Ud af vinduet kunne vi se et par have sex i poolen,« fortæller han.

»Der er glas hele vejen rundt om, så man kunne se det fra alle sider.«

Poolen er ikke kun gennemsigtig i bunden og fra fronten. Den er også oplyst af blåt lys om aftenen.

Det betød med andre ord, at gæster på Sticks'n'Sushi og tilfældige forbipasserende på gaden kunne følge med i parrets knap så private hyrdetime.

Gæsterne på Sticks'n'Sushi fik sig et chok, da de kiggede hen på hotellets nye, lækre pool. To personer havde åbenlyst sex i vandet, som er afskærmet med gennemsigtige vægge. Foto: Privatfoto Vis mere Gæsterne på Sticks'n'Sushi fik sig et chok, da de kiggede hen på hotellets nye, lækre pool. To personer havde åbenlyst sex i vandet, som er afskærmet med gennemsigtige vægge. Foto: Privatfoto

De havde øjensynligt beholdt badetøjet delvist på, men deres motoriske øvelser afslørrede hurtigt situationen for Frederik og hans familie.

»Vi gik ud på terrassen for at se, om det virkelig kunne være rigtigt - og det var det. Jeg synes, det er lidt voldsomt, når alle kan se det,« siger han.

»Min søster kom også ud og så det. Hun blev lidt forarget, men min far tog hende rimelig hurtigt væk igen.«

Det eksklusive poolområde hos Tivoli Hotel er udelukkende åbent for gæster, der bor på det største 'executive-værelse' og i de dyre suiter. Alt i alt 30 værelser.

Fra restauranten Sticks'n'Sushi på toppen af Tivoli Hotel kan man se hen på den nye pool med gennemsigtige vægge. Poolen er samtidig oplyst, hvilket gør, at spisende gæster kan se alt, hvad der foregår. Foto: Privatfoto Vis mere Fra restauranten Sticks'n'Sushi på toppen af Tivoli Hotel kan man se hen på den nye pool med gennemsigtige vægge. Poolen er samtidig oplyst, hvilket gør, at spisende gæster kan se alt, hvad der foregår. Foto: Privatfoto

Hotellet beskriver det selv som et 'luksuriøst fristed, hvor du kan forkæle dig selv med lidt velfortjent mig-tid'. I dette tilfælde forstod parret 'fristed' i ordets bedste forstand og tog selvforkælelsen længere, end de fleste andre ville gøre.

Og til åbent skue for gæster som Frederik og hans familie på Sticks'n'Sushi.

Sex i poolen er ikke tilladt, og familiens oplevelse overrasker derfor også Jakob Ellermann, der er direktør for Tivoli Hotel & Congress Center.

»Det er vi selvfølgelige virkelig kede af. Det er dybt uacceptabelt og ikke noget, vi billiger,« siger han.

Hotellets 'svævende' pool, der stikker ud af bygningen, åbnede midt i oktober sidste år. På de få måneder har der ikke været lignende episoder, og hotellet vil nu sørge for, at det heller ikke sker fremover.

»Vi regner med, at folk opfører sig ordentligt i vores faciliteter. Vi må have øget opsyn og sørge for, at det ikke sker igen,« siger Jakob Ellermann.

Han oplyser, at hvis man bliver opdaget i at have sex i poolen, så bliver man bortvist fra hotellet øjeblikkeligt.