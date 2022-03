'Mediestunt, der vil noget' og 'Slå plat, hvor plat kan slås'

Sådan lyder nogle af kommentarerne efter otte restauranter i Aalborg annoncerede et støttearrangement til fordel for Ukraine.

Men selvom det fremgår, at pengene fra arragementet ubeskåret går til velgørenhed, så er der folk, der beskylder restauranter for at udnytter krigen i Ukraine til deres egen fordel.

»Man serverer en menu til 1.000 kroner og sælger den til 2.500 kroner, så de 1.500 kroner, der går til hjælpen, betales af gæsterne, mens arrangørerne kan sole sig og få en fed pr,« lyder det videre i en af kommentarerne.

Og det er faldet indehaver af Mortens Kro, Morten 'Kok' Nielsen, for brystet. Hans restaurant er nemlig en af de otte, der er med til velgørenhedsarrangementet.

»Jeg bliver ked af at læse, at folk mener, vi gør det for vores blå øjnes skyld. Der er ikke penge i det for os. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad pr-stuntet skulle være,« siger Morten 'Kok' Nielsen til B.T.

Han lagde selv et opslag op på Facebook tirsdag aften, hvor han langer ud efter dem, der mener, restauranterne udnytter situationen.

»Det gjorde jeg, fordi jeg har været i den her branche længe nok til at kunne tåle det. Det ville jo være ærgerligt, hvis nogle af mine kolleger skulle miste lysten til at lave et lignende arrangement i fremtiden,« siger han.

Det er indehaveren af D'Wine Bar, Kristian Ishøy, der har taget initiativ til arrangementet, som koster 2.500 kroner at deltage i, og hvor alle indtægter ubeskåret går til Røde Kors' arbejde i og omkring Ukraine.

Her får gæsterne så en ret fra hver af restauranterne, og der vil desuden være auktioner, som arrangørerne håber kan bringe indtægterne op i nærheden af en million kroner.

Der er i alt 80 billetter til arrangementet, som afholdes 29. marts, og ifølge Morten 'Kok' Nielsen er der ikke noget odiøst i, at restauranterne promoverer det.

»VI skal jo sælge billetter for at kunne samle penge ind. Derfor er vi jo nød til at få noget omtale. Hvis ikke der kommer nogen gæster, er der jo ikke nogen penge at sende til Ukraine,« siger han og afviser blankt, at der er tale om et pr-stunt.

»Nogle siger, at vi bare kan sende penge uden at lave den her begivenhed. Men vi har ikke en million liggende. Vi har været i gennem to hårde år under corona med lockdowns og alle pengene fra arrangementet går ubeskåret til Røde Kors. Der er ikke nogen af os, der tjener penge på det her.«

For Morten 'Kok' Nielsen betyder det meget, hvis han kan være med til at hjælpe dem, der er blevet ramt af krigen i Ukraine.

»Jeg er så gammel, at jeg voksede op under den kolde krig. Der er for mange ting i det her, der minder mig om noget fra fortiden. Det påvirker mig meget. Man kan jo samle penge ind på mange måder, og det her er så vores måde at gøre det på,« slutter kokken.